Dia dos Namorados Cezzinha e Cristina Amaral comandam Forró do Candeeiro especial dos namorados; saiba mais Evento acontece nesta sexta-feira (6), e será prévia para casais que desejam noite com arte e música

O Centro Cultural Galeria Suassuna, em Apipucos, Zona Norte do Recife, promove o “Forró do Candeeiro” dos namorados nesta sexta-feira (9), a partir das 20h. O evento, comandado pelo sanfoneiro Cezzinha, contará ainda com participação especial da forrozeira Cristina Amaral.

Tudo acontece no casarão que virou um centro cultural, com ambientes construídos a partir da concepção de Magda Suassuna, filha de Marcos Suassuna e sobrinha de Ariano. O local respira arte desde a entrada, com um amplo e belo jardim, até os quartos e salas, com exposições, e a garagem do local, transformado no anfiteatro onde acontece o show.

O evento dividido em três momentos: Primeiro, acontece o receptivo, com a apresentação dos ambientes e visitação das obras de artes. Em sequência, será hora do coquetel ao ar livre. O Acesso para o evento também inclui uma experiência Open Bar (com e sem álcool) e Open Food (frios, pães, bolos, doces e frutas). Por fim, acontece o espetáculo liderado por Cezzinha.

SERVIÇO

Forró do Candeeiro do Centro Cultural Galeria Suassuna

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna, Apipucos, Recife

Ingressos: R$ 100,00 (visitação, show e open de bebidas e comidas), à venda no Sympla

