PARA DANÇAR
Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos embalam a pista de dança do Mirante do Paço nesta sexta (9)
Espaço no Bairro do Recife promove noite dançante em mais uma edição do "Mirante Dança"
Vão rolar 'embalos de sexta-feira à noite' no Mirante do Paço, Bairro do Recife, em mais uma edição do "Mirante Dança", que reúne neste 9 de outubro Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos.
Com ingressos à venda no Evena Tickets, a partir de R$ 80, o evento vai movimentar a pista em celebração a ritmos dançantes da música, em meio à diversidade de estilos que vão ocupar o palco - contemplado por amantes da dança, profissionais ou amadores.
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SERVIÇO
Mirante Dança
Com Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos
Quando: sexta-feira, 9 de outubro, a partir das 19h
Onde: Mirante do Paço
A partir de R$ 80 no Evena Tickets
Informações: @mirantedopaco