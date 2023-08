A- A+

Famosos Chá de bebê para amigas, ensaio solo da gravidez: Neymar e Bruna Biancardi estão juntos? Desde o chá revelação de Mavie, filha do casal, no dia 24 de junho, o jogador e a influencer não fazem referência um ao outro em seus perfis no Instagram

O recado aconteceu no domingo (6). Do palco, o cantor Belo avisou ao microfone que, minutos antes, o jogador Neymar havia dando uma incumbência a ele: “Quando estava vindo para cá, Neymar me ligou, vou cantar uma música para você, Neymar me pediu para cantar para você dizendo, que você mudou a vida dele em todos os sentidos“, afirmou o marido de Gracyanne Barbosa antes de interpretar “Tudo mudou”.



O recado tinha uma destinatária: Bruna Biancardi, grávida de Neymar e que estava na plateia da apresentação. No mesmo dia, fotos dele em uma balada ao lado de modelos durante as férias que curte em Ibiza ganharam as redes sociais.

Até o "apelo" musical de Belo, tanto Bruna quanto Neymar não faziam referência um ao outro em seus perfis no Instagram desde 24 de junho, quando aconteceu o chá revelação de Mavie, filha do casal. Na ocasião, os dois trocaram um colar com um relicário em forma de cadeado e chave. Dentro, uma foto dos dois. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por voce! “Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” - Jeremias 1:5", escreveu Bruna.

O casal ainda apareceu usando o colar em outras ocasiões. A última imagem com a joia postada por ela foi no dia 24 de julho; a dele, no dia 10 de julho. “Antes de te encontrar/ O mundo não tinha cor/ Quero te dizer teu amor mudou a minha vida/ Amo você demais/ Te peço por favor/ Pra me prometer que nunca vai ter despedida/ Vou contar (vou contar)/ Tenho medo (tenho medo)/ De ficar um segundo sem ti”, diz a letra da música que Belo cantou no dia 6. Antes disso, enquanto Neymar jogava pelo PSG e depois curtia férias em Ibiza com o pai e os amigos e também jogadores Vini Jr e Éder Militão, Bruna fez um chá de bebê para as amigas, no dia 22 de julho.

No dia 26 de julho, a influencer postou fotos do ensaio solo que fez grávida, dois dias antes, publicou uma imagem com seus dois cachorros e a legenda: "Meus três amores". Durante a estadia em Ibiza, onde alugou uma mansão, Neymar posou com Vini Jr e Militão usando uma camiseta com a frase "I need space" (Eu preciso de espaço)" e a legenda: "Só risada com meus meninos".

Em meados de junho, pouco antes do chá revelação da filha, Neymar e Bruna viveram a maior crise da relação, depois que a influenciadora Fernanda Campos revelou uma troca de mensagens com Neymar, em novembro de 2022, que virou flerte ainda durante a Copa do Mundo do Catar. Segundo ela, o atacante teria dito na ocasião que o namoro dele estava "oscilando".

Dias depois de Fernanda falar sobre o assunto, Neymar usou as redes sociais para pedir desculpas à namorada. Com o post no Instagram, o jogador confirmou indiretamente as informações de que teria encontrado a influenciadora num apartamento de luxo em São Paulo, na véspera do Dia dos Namorados. "Errei", escreveu o atacante do Paris Saint-German.

