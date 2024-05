A- A+

FAMOSOS Chá revelação revela sexo de segundo bebê de Viih Tube e Eliezer Apesar da grandiosidade, evento foi menor do que a festa de aniversário de Lua, a primeira filha do casal

Acabou a espera para Viih Tube e Eliezer. O casal terá um menino, conforme anunciado no chá de revelação dos influenciadores digitais, que aconteceu neste domingo em comemoração de Dia das Mães. Às 17h20, um espetáculo de luzes da cor azul anunciou o veredicto.

O evento aconteceu no Spasso Dourado, localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, que tem uma estrutura de 1.700 metros quadrados e capacidade para acomodar até 250 pessoas, de acordo com a divulgação do espaço. A festa teve torre giratória de 6 metros e show de luzes. Mas a ideia, de acordo com Viih Tube, era ser menos grandiosa do que a festa de aniversário de Lua, a primeira filha do casal.

Antes do esperado anúncio, os influenciadores fizeram brincadeiras com familiares para adivinhar o sexo da criança. Eliezer deixou bem claro o seu pressentimento, prevendo que seria um menino.

O dinheiro arrecadado com a monetização da live será doado para o Rio Grande do Sul.

