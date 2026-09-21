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LUTO Chad Gilbert, guitarrista do New Found Glory, morre aos 45 anos de idade A causa da morte não foi informada, mas desde 2021 ele passa por tratamentos contra câncer

Chad Gilbert, guitarrista da banda New Found Glory, morreu aos 45 anos de idade neste domingo, 20. A informação foi compartilhada numa postagem conjunta feita pela banda e por sua mulher, Lisa Cimorelli, no Instagram.

"Chad Everett Gilbert morreu de forma pacífica enquanto dormia. Ele deixou este mundo cercado por amigos e pela família, e teve seu último suspiro com sua mulher e sua mãe ao seu lado, da forma como desejava", diz o comunicado.

A causa da morte não foi informada, mas desde 2021 ele passa por tratamentos contra câncer. A situação se agravou no último mês de fevereiro, quando foi diagnosticado com três novos tumores no cérebro, o que o levou a passar por uma cirurgia cerebral.

Segundo seu relato, no dia 20 de fevereiro, ele fez um show em Nashville, nos Estados Unidos, e sentiu dificuldades para movimentar a mão esquerda em sua guitarra. Também sentiu a perna esquerda enfraquecida, chegando a cair em algumas ocasiões.





Chad Gilbert, então, passou por exames médicos no dia 23, e o médico recomendou que realizasse a operação. No dia 27, cerca de uma semana depois dos sintomas durante o show, foi submetido à cirurgia no cérebro, e vinha se recuperando desde então.

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