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Música Chaeyoung, do Twice, deixa JYP Entertainment e anuncia projeto solo Cantora afirmou que pretende explorar sua produção musical por meio do novo projeto

Chaeyoung, do Twice, anunciou na última quinta-feira, 13, que não faz mais parte da JYP Entertainment. A cantora, de 27 anos, compartilhou uma carta nas redes sociais para comunicar a decisão aos fãs e apresentar o projeto solo Lil Fantasy.

Na mensagem, Chaeyoung agradeceu aos funcionários da JYP Entertainment e à equipe do Twice pelo apoio recebido durante os 14 anos de carreira. Ela também destacou a relação com as integrantes do grupo. "Acima de tudo, saibam que nada muda em relação ao Twice. Tudo o que conquistei é graças à minha trajetória no Twice, que sempre será a minha base", escreveu.

A cantora afirmou que pretende explorar sua produção musical por meio do novo projeto. "Estou muito animada para começar um novo capítulo e apresentar meu novo Lil Fantasy, um mundo onde posso explorar e construir minha própria música", declarou.

Apesar da saída da agência, Chaeyoung continuará suas atividades com o Twice. O grupo estreou em 2015 e é formado também por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun e Tzuyu.

A decisão acontece poucos dias depois de Jeongyeon também anunciar sua saída da JYP Entertainment. Na segunda-feira, 10, a integrante confirmou que assinou contrato exclusivo com a Baro Entertainment, agência ligada à atriz Gong Seung-yeon, sua irmã mais velha.

As integrantes do Twice estão em negociações relacionadas aos contratos com a JYP Entertainment para atividades individuais e em grupo.

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