Chaiany e Jordana trocam xingamentos no BBB 26 após a goiana saber de informação do Quarto Secreto

Uma discussão entre Chaiany e Jordana movimentou a casa do Big Brother Brasil 26 na manhã desta quinta-feira, 5.

Tudo começou quando Juliano Floss revelou para Chaiany uma conversa que ouviu entre Jordana e Alberto Cowboy. Na ocasião, os dois estavam criticando a postura de Chaiany dentro da casa.

Ao descobrir o teor da conversa, em que era chamada de "falsa" e "vitimista", Chaiany partiu para o confronto com Jordana.

"O que você estava falando de mim ontem? Contando a mesma historinha da Casa de Vidro?", questionou Chaiany. Ambas as participantes foram confinadas na Casa de Vidro do Centro-Oeste.

Ao ser confrontada pela sister, Jordana se irritou e rebateu: "Historinha do que, Chaiany?", questionou, aumentando o tom de voz.

"Quem disse que eu estava falando de você? Se dê a devida 'desimportância'. Estava falando de outras situações", negou a brasiliense.

As duas continuaram trocando farpas e xingamentos durante alguns minutos. "Impressionante como você muda, Chaiany.

Seu jogo muda como te convém", afirmou Jordana, se retirando para o Quarto Sonho de Voar. "Você vai falar e vai engolir as palavras que falou", rebateu Chaiany.

O clima da casa está quente desde o retorno de Breno e Juliano Floss do Quarto Secreto. O grupo de Jordana, composto por Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Marciele, sentiu o golpe com o retorno do pipoca do Paredão falso.

Como dois membros do grupo - Jordana e Cowboy - estavam na dinâmica e não foram escolhidos, eles acreditam estar fazendo hora extra no jogo.

