Sáb, 21 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB26

Chaiany vence Prova do Anjo e coloca Jordana no Monstro

Jordana, que afirmou recentemente considerar o Castigo do Monstro "bem fácil", cumprirá a consequência "Fim de Festa"

Reportar Erro
Chaiany Andrade, participante do grupo Pipoca do BBB 26Chaiany Andrade, participante do grupo Pipoca do BBB 26 - Foto: Manoella Mello/Globo/Divulgação

Chaiany venceu a Prova do Circuito de Fogo e garantiu o colar do Anjo da semana no Big Brother Brasil, em disputa neste sábado (21).

Com a conquista, a sister escolheu Jordana para cumprir o Castigo do Monstro, assumindo a punição da vez na casa e passando para a Xepa - antes, por escolha de do Líder Jonas, ela estava no VIP.

A advogada de Brasília (DF) também perdeu 300 estalecas.

Como Anjo, Chaiany vai receber mensagens da família por vídeo ou conquistar uma imunidade extra para dar a outro brother na casa - a escolha será dela.

 

Leia também

• Enquete BBB26: qual foi a maior treta do reality em um mês de edição?



E, neste domingo (22), dia da formação do Paredão, ela vai imunizar um participante.

A escolha do Anjo
Jordana foi escolhida para o Monstro que, segundo ela, é uma dinâmica "bem fácil".

Ao justificar a decisão, o Anjo Chaiany relembrou a declaração de Jordana. "Eu vou escolher a Jordana, porque ela disse que é bem fácil. Então, bora ver se ela vai achar", afirmou.

O Castigo
O Monstro "Fim de Festa" precisa ficar atenta cada vez que uma música tocar.

Jordana terá que se dirigir a uma área determinada na parte externa da casa e recolher, usando apenas as mãos, confetes espalhados pelo chão. Em seguida, terá que organizar os confetes por cores em reservatórios específicos.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter