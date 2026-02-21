Chaiany vence Prova do Anjo e coloca Jordana no Monstro
Jordana, que afirmou recentemente considerar o Castigo do Monstro "bem fácil", cumprirá a consequência "Fim de Festa"
Chaiany venceu a Prova do Circuito de Fogo e garantiu o colar do Anjo da semana no Big Brother Brasil, em disputa neste sábado (21).
Com a conquista, a sister escolheu Jordana para cumprir o Castigo do Monstro, assumindo a punição da vez na casa e passando para a Xepa - antes, por escolha de do Líder Jonas, ela estava no VIP.
A advogada de Brasília (DF) também perdeu 300 estalecas.
Como Anjo, Chaiany vai receber mensagens da família por vídeo ou conquistar uma imunidade extra para dar a outro brother na casa - a escolha será dela.
E, neste domingo (22), dia da formação do Paredão, ela vai imunizar um participante.
A escolha do Anjo
Jordana foi escolhida para o Monstro que, segundo ela, é uma dinâmica "bem fácil".
Ao justificar a decisão, o Anjo Chaiany relembrou a declaração de Jordana. "Eu vou escolher a Jordana, porque ela disse que é bem fácil. Então, bora ver se ela vai achar", afirmou.
O Castigo
O Monstro "Fim de Festa" precisa ficar atenta cada vez que uma música tocar.
Jordana terá que se dirigir a uma área determinada na parte externa da casa e recolher, usando apenas as mãos, confetes espalhados pelo chão. Em seguida, terá que organizar os confetes por cores em reservatórios específicos.