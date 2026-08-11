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BREGA EM SAMPA Raphaela Santos grava projeto "Chama no Bregão 2" com show em São Paulo Projeto foi gravado na última sexta-feira (7) no Centro de Tradições Nordestinas (CTN)

A cantora Raphaela Santos, uma das vozes de peso do brega pernambucano, levou seu projeto "Chama no Bregão 2" para o Sudeste do Brasil, em São Paulo.



Com participações de Guilherme e Benuto, Mariana Fagundes, Silvânia e Berg e Manu Batidão, "A Favorita" gravou o DVD, composto por doze faixas sendo quatro delas de músicas inéditas.









É a primeira vez que o projeto sai das fronteiras do Nordeste e chega à terra de Raphaela, que é nascida em São Paulo.

"Foi uma noite muito emocionante e especial para mim. Gravar o 'Chama no Bregão 2' justamente na cidade onde eu nasci, e poder levar o nosso brega para um público tão especial foi uma realização enorme", conta Raphaela, que dedicou pelo menos três meses de trabalho para preparação do projeto.

A parte 2 do projeto dá sequência ao primeiro audiovisual "Chama no Bregão" gravado em Recife com participações de nomes como Wesley Safadão e Natanzinho Lima.

Realizado pela Camarote Shows e Top Work, o projeto será lançado pela Sony Music.

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