BREGA PERNAMBUCANO "Chama no Bregão": uma nova fase para Raphaela Santos Cantora de brega grava DVD nesta quinta (6) no Classic Hall, com Wesley Safadão e Joelma entre as participações

Faz tempo que Raphaela Santos se encontrou na música. Pelo menos desde os oito anos de idade, ainda quando morava em São Paulo, sua terra natal, ela botou a própria voz ‘para jogo’. Do gospel ao sentimentalismo exacerbado da música brega, a paulista - vale ressaltar, Cidadã Recifense desde 2024 - não hesitou em se firmar na arte como cantora e, nos últimos tempos, em ser obstinada pelo gênero aclamado em terras pernambucanas.



“Podem escrever, 2025 vai ser o ano do brega”, profetizou a artista de 28 anos, em encontro com fãs e imprensa, na última terça (4) para antecipar as boas novas do show para gravação do DVD “Chama no Bregão”, marcado para logo mais à noite no Classic Hall, em Olinda.

O show

No palco, Raphaela recebe nomes como Joelma e Wesley Safadão, e divide com eles clássicos do brega, atuais e ‘das antigas’, além de repertório inédito.







“Serão duas músicas que vamos gravar com cada convidado, uma inédita e a outra um brega das antigas. Tem ali no meio um ritmo para lembrar o artista, mas o DVD é quase 100% brega”, garante ela, que ingressa em um novo momento da carreira.





Como a mais nova integrante da produtora cearense Camarote Shows, o escritório em Fortaleza do cantor Safadão, Raphaela se desvencilha da RME Produções, espaço ocupado também por Priscila Senna, outro nome de destaque do brega local e com quem recentemente Raphaela teve desavenças que vieram à tona por meio de redes sociais incluindo, por exemplo, pendências financeiras da produtora com ela.

Entusiasmo

Em polvorosa com a nova fase, em conversa com a Folha de Pernambuco, Raphaela admitiu estar em seu melhor momento.



“Mais madura, mais segura também no palco, mais segura nas decisões”, ressaltou, sorridente e em tom de modéstia, reforçado ao contar que não acreditava que estaria, um dia, no mesmo palco de Wesley Safadão e sendo ele o seu convidado para a produção de um projeto próprio.



Crédito: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Imaginar ter o Wesley comigo, no palco? Eu fiquei muito feliz. Ele e a equipe da Camarote vêm me abraçando de uma forma bem especial, com carinho nessa minha nova fase”, comentou, garantindo, ainda, que vai seguir com foco no brega apesar da nova produtora a qual faz parte ser especializada no forró.

“Faço muitas parcerias com o arrocha, com o forró, todos os ritmos, música boa tô aí (...), mas meu foco é o brega”.

“Não é apenas 'Só Dá Tu'”

Em terras pernambucanas, Raphaela não tem dificuldades em lotar espaços, ser aclamada com aplausos e muito menos ter seus hits acompanhados em coro por plateias.

Tal qual tem acontecido fora do Estado, quando ela também tem sido recepcionada por um público que vai além da estourada “Só Dá Tu” - versão de "I Got You", da norte-americana Bebe Rexha, gravada por Raphaela quando ainda integrava a banda A Favorita - adjetivação, aliás, que segue acompanhando a cantora como uma extensão do seu nome.



"Quando faço show no Maranhão, em Aracaju, por exemplo, vejo as pessoas cantando músicas além de 'Só Dá Tu'. Vejo que não é só ela e fico boba”, celebra a dona da voz conhecida também por hits como “Quem é o Louco Entre Nós”, “Você Lembra” e “Seu Mentiroso”.

Para o show desta noite, Natanzinho Lima, Yara Tchê, Heitor Costa e Noara Marques completam a line-up de “Chama no Bregão”, com início às 21h - e portões abertos às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site Virtual Ticket e na bilheteria do Classsic Hall, com valores a partir de R$ 100.

SERVIÇO

Gravação do DVD “Chama no Bregão”, de Raphaela Santos

Com participações de Wesley Safadão, Joelma, Natanzinho Lima, Yara Tchê, Heitor Costa e Noara Marques

Quando: nesta quinta (6), às 21h

Onde: Classic Hall - Olinda

Ingressos a partir de R$ 100 na bilheteria e no site Virtual Ticket

Informações: (81) 327-7501

