Chama o VAR: vídeo mostra que Key e Gustavo apoiaram o plano de Cristian

Com câmeras espalhadas por toda a casa, nada do que acontece no BBB 23 fica sem registro. Após Cristian ser acusado de traição por quase todos do reality, a equipe que cuida das redes sociais do brother resgatou vídeos que mostram que ele não estava só em sua estratégia.





Logo depois da formação do Paredão, na noite do domingo (12), Cristian foi acusado por Sarah Aline de se aproximar de Bruna Griphao e Paula apenas para conseguir informações. A revelação provocou uma grande discussão dentro da casa.

Key Alves e Gustavo, que costumavam ser aliados do empresário no programa, foram tirar satisfação com o brother sobre seu “jogo duplo”. Vídeos publicados nas redes sociais, no entanto, mostram que o casal conhecia e apoiava a estratégia de Cristian.



Um dos registros traz o empresário no Quarto do Líder, durante a primeira liderança de Gustavo, falando com ele e Key sobre seu plano de chegar perto de Paula. “Que que vocês acham de eu tentar articular e buscar detalhes com ela?”, perguntou Cristian.

“Eu acho bom”, disse Key, em resposta ao aliado. Já Gustavo afirmou acreditar que a sister não soltaria informações, mas não recriminou a ideia do colega. “Ela é esperta”, comentou.

