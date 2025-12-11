"Chama Violeta": Festival de Artes Integradas na Ingazeira reúne atrações do Brasil e Argentina

A- A+

Companhias de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo e da Argentina estão na programação do 7º Chama Violeta, festival de artes integradas coordenado pela artista pernambucana Odília Nunes ocupa o Sítio Minadouro, na área rural de Ingazeira, no Sertão do Pajeú, de 19 a 21 de dezembro, com entrada franca, oferecendo programação de teatro, música, poesia, cinema, literatura e atividades formativas.



Ao longo dos três dias de evento, 60 artistas e técnicos de de circo,teatro, música, poesia, cinema, literatura, formação estrão envolvidos levando cultura, diversão e atividades fortmativas para a comunidade do Sítio Minadouro. Nesta edição, serão 15 atrações, entre espetáculos, shows, sessão de cinema e oficinas.

Chama Violeta

Com o tema "Entendi que amor é escolha", a sétima edição do Chama Violeta tem início na sexta-feira (19), a partir das 8h, com apresentações em escolas municipais dos espetáculos Vereda dos Mamulengos, da Casa Moringa, do Distrito Federal, e Odília Nunes com o solo Decripolou Totepou, que

em 2025 completa 20 anos de estreia.



“Este foi meu primeiro solo. Nesses vinte anos, várias crianças do Minadouro assistiram, mas a nova geração ainda não conheceu. Nada melhor do que comemorar esse aniversário onde tudo começou”, conta Odília, que há três anos mora em São Paulo, como atriz da premiada Cia do Tijolo, no elenco dos espetáculos Guará Vermelha (2023) e Restinga de Canudos (2025).



Este ano, sem qualquer incentivo do poder público, o Festival Chama Violeta será realizado com a parceria dos artistas e companhias participantes, que abriram mão do cachê para compartilhar sua arte e receber o carinho e a acolhida de crianças, adultos e idosos do Sítio Minadouro, já familiarizados com a diversidade de linguagens artísticas que, pelo menos uma vez por ano, os visitam.



O tema deste ano, "Entendi que amor é escolha", diz muito da curadoria e do formato do Festival. “O critério da curadoria é afetivo. Primeiro a gente escolhe o tema e a partir dele vai montando a programação. É intuitivo. Tenho uma lista de amigos que quer chegar junto, mas este ano achamos pertinente convidar grupos familiares, porque temos os 50 anos de casamento dos meus pais, que são pessoas muito atuantes na comunidade e na feitura do Chama Violeta, e de outro casal, Cícero Gomes e Dona Maria, do Samba de Coco de Trupé de Arcoverde, que estão presentes desde a primeira edição do Chama”, destaca Odília.

Espetáculo "Contadores de mentira" | Foto: Valéria Félix/Divulgação

Além do Trupé, os outros grupos familiares da programação são Piruá e Paraqueta”, com Rodrigo Bruggemann e Amora Maux, pai e filha, do Rio Grande do Norte, o casal Anelise Mayumi e Douglas Iesus, da Bahia, com o espetáculo de dança "Embalanceio: dançar sonhos pequeninos" e a Cia das Marionetes, da Argentina, com "Antologia das Marionetes".



O festival Chama Violeta é uma das ações do projeto "No meu terreiro tem Arte", iniciativa criada por Odília Nunes em 2015 com o objetivo de promover intercâmbio cultural, residência artística, festivais e ações formativas ao longo do ano no Sítio Minadouro.



Em 2019, o projeto recebeu o Prêmio Pernalonga de Teatro, concedido pelo Governo do Estado de Pernambuco e em 2021, o prêmio Inspirar do Instituto Neoenergia, que contempla iniciativas lideradas por mulheres.









Programação

A partir da sexta-feira (19) à tarde, as atividades seguem ao ar livre, em locais com endereços peculiares, como Terreiro de Mariquinha, Terreiro de Seu

Expedito e Dona Lourdinha, Terreiro de Edileuza, espaços gentilmente cedidos por familiares e amigos de Odília, que também sedia atividades no Alpendre da sua casa.



A Sede da Associação de Agricultores do Minadouro sedia as oficinas de A voz da poesia, ministrada por Isabelly Moreira, de São José do Egito, e Confecção de Calungas de Pano, com Catarina Calungueira, do Rio Grande do Norte.



As apresentações são realizadas às 17h e 19h, com shows fechando a programação da sexta e do sábado, com Luana Flores, da Paraíba, e o show Nordeste Futurista, e Sons de Resistência, como Samba de Coco de Trupé de Arcoverde, respectivamente.



O Festival mantém a tradição de realizar partilhas de temas transversais ao fazer artístico. No domingo, a partir das 14h, no Alpendre da casa de Odília, acontece a roda de conversa "Vô, deixa minha mãe brincar", um bate-papo sobre infâncias com Gabriela Romeu, jornalista, escritora e documentarista de São Paulo, que há mais de vinte anos desenvolve projetos que criam pontes entre infâncias.



Em seguida, no Cineclube Minadouro, tem a estreia do filme "Um dia Havia de Ver o Mar", de Odília Nunes, uma história real que se passou na própria comunidade do Minadouro, sobre o sonho de um menino de ver o mar. “Um menino, um dia, me pediu pra levar ele na praia. Cumpri minha promessa. Mas não fomos só em dois. É que esse sonho era coletivo. O filme é o registro desse encontro”, conta a diretora.



Sobre a realizadora

Odília Nunes é gestora cultural, palhaça, brincante popular, atriz de teatro e cinema, bonequeira, diretora teatral, dramaturga, cordelista, natural do sertão do Pajeú Pernambucano. Desde 2015 produz o projeto "No meu terreiro tem arte", onde compartilha espetáculos e oficinas artísticas com comunidades rurais e periféricas. Atualmente integra a Cia do Tijolo de São Paulo.

Ficha técnica – Chama Violeta - Ano 7

Coordenação e curadora do festival: Odília Nunes

Produção Geral e Hospedagem: Lourdinha, Expedito, Violeta, Helena, Tamires, Gilvan,

Heitor, Artur, Fran, Paulinho

Alimentação: Deda, Fran e Ciene

Coordenação de Programação e produção geral: Clá Solar

Coordenação dos transportes: Ana Carolina Lima

Coordenação Técnica: Cic Morais

Design: Letícia Graciano

Assessoria de Imprensa: Ana Nogueira

Produção Local: Marcia Andreia, Gisele Garcez e José Mauricio

Apoio: SESC PE e Editora Caixote

Mais informações na página de Instagram no projeto (@nomeuterreirotemarteoficial).

Veja também