Artes Visuais "Chamar o Rio": exposição na Christal Galeria traz reflexão sobre proteção dos rios Com 16 artistas latino-americanos, mostra abre nesta quinta-feira (9)

A Christal Galeria abre as portas para a exposição coletiva “Chamar o Rio”, a partir desta quinta-feira (9), às 19h. A mostra propõe uma reflexão sobre a natureza como sujeito de direito.

Paula Borghi assina a curadoria da exposição, que reúne obras de 16 artistas contemporâneos. Com um recorte latino-americano, a iniciativa apresenta trabalhos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Porto Rico e Venezuela.

O conceito da exposição é inspirado pela filosofia do bem-viver, partindo da ideia de que os rios têm o direito de existir como qualquer outro ser vivo. Realizada no ano em que o Brasil sedia a COP 30, a mostra destaca novas formas de proteção ambiental alinhadas aos modos de vida dos povos originários.



Durante a visitação, o público encontrará trabalhos em vídeo, performance, objeto, desenho, pintura, fotografia e foto-performance. Essas obras evocam as dimensões políticas e sagradas das águas, fazendo refletir sobre a urgência de proteger os rios.

Os artistas Ziel Karapotó e Olinda Tupinambá farão uma performance durante a abertura da exposição. Além deles, nomes como Guillermo Rodríguez, Sophia Pinheiro, J.Pavel Herrera e Edinson Quiñones contam com obras expostas na galeria.

Serviço:

Exposição “Chamar o Rio”

Quando: abertura nesta quinta-feira (9), às 19h

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h

Onde: Christal Galeria (Rua Jeremias Bastos, 266, Pina)

Entrada gratuita

Informações: (81) 98952-7183 | [email protected]



*Com informações da assessoria de imprensa.



