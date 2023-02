Sexo e champanhe após liderança de Gustavo. Será?

A- A+

A animação correu solta no BBB23 com o casal Gustavo e Key Alves, após a conquista da liderança pelo brother matrogrossense, na Prova do Líder iniciada na noite desta quinta-feira (2) e só finalizada na madrugada.

Com uma virada no final das disputas, depois de uma checagem minuciosa da produção do programa, a liderança que seria do confinado Cristian foi para as mãos do cowboy, fato que causou euforia ao brother e a Key que propôs comemorar com sexo a vitória.

Em uma troca de beijos na cozinha, ao mesmo tempo em que a jogadora de vôlei sugere champanhe ela também indaga: "Neném, vai ter sexo também né? Vai ter que ter", arrancando risos de Gustavo.





O fato é que o edredon do casal foi bem movimentado no decorrer da madrugada, e aparentemente a sister cumpriu uma promessa feita de que se viesse a liderança, teria sexo no Quarto do Líder.

"A gente transa lá (no quarto do líder). Eu transo fácil, facinho", garantiu ela, que ainda avisou aos colegas da casa que ninguém entraria no espaço naquela noite.





Mas será que rolou mesmo? Ao menos o casal jura que não. Mas... a pegação entre os dois foi acompanhada - quase que integralmente pelos assinantes do paper view, já que em um dado momento, o sinal do quarto, especificamente da cama do casal, foi cortado.

Key Alves, inclusive, foi punida com a perda de estalecas por estar sem o microfone. Advertida, voltou a colocá-lo para imediatamente após voltar aos beijos (e movimentos) sob o edredon. A atleta, antes de cair na cama com o brother, antecipu-se e pediu desculpas à sua família e à família de Gustavo.

"Gente, família, todo mundo, família dele também, a gente já está pedindo desculpa, tá?".

Veja também

luto Estilista espanhol Paco Rabanne morre aos 88 anos na França