Luto Chance Perdomo, ator da série "O Mundo Sombrio de Sabrina", morre aos 27 anos Artista sofreu um acidente de moto e não resistiu, segundo informações do agente do artista à Variety

Chance Perdomo, estrela da série de televisão "Gen V" e "O Mundo Sombrio de Sabrina" (Chilling Adventures of Sabrina), morreu em um acidente de moto, aos 27 anos, segundo informações do agente do artista à Variety, por meio de um comunicado.

"É com corações pesados que compartilhamos a notícia da morte prematura de Chance Perdomo como resultado de um acidente de moto. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido. Sua paixão pelas artes e apetite insaciável pela vida foi sentida por todos que o conheciam, e seu calor continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos para respeitar o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão", informou.

Perdomo ficou famoso por seus personagens como Ambrose Spellman em "Chilling Adventures of Sabrina" da Netflix e Andre Anderson em "The Boys" série spinoff "Gen V."

"Não conseguimos entender isso. Para aqueles de nós que o conheciam e trabalhavam com ele, Chance sempre foi charmoso e sorridente, uma força entusiasmada da natureza, um artista incrivelmente talentoso e, mais do que qualquer outra coisa, apenas uma pessoa muito gentil e adorável", escreveram os produtores de "Geração V" em um comunicado conjunto.



"Até escrever sobre ele no passado não faz sentido. Sentimos muito pela família de Chance, e estamos de luto pela perda de nosso amigo e colega. Abrace seus entes queridos esta noite", concluiu o comunicado.

Sobre o ator

Perdomo nasceu em 19 de outubro de 1996, em Los Angeles, Califórnia. Ainda criança, ese mudou com sua mãe para Southampton no condado de Hampshire, Inglaterra, onde frequentou a Redbridge Community School antes de ir para o Peter Symonds College em Winchester.



Perdomo pretendia estudar Direito, mas em vez disso mudou-se para Londres para estudar atuação; ele se juntou ao National Youth Theatre e treinou na Identity School of Acting. O ator apareceu em vários programas de televisão e curtas-metragens antes de ser escalado como regular na série "O Mundo Sombrio de Sabrina" (Chilling Adventures of Sabrina) "Chilling Adventures of Sabrina", contracenando com Kiernan Shipka, Ross Lynch e Jaz Sinclair.

