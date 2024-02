A- A+

Famosos "Chão de espelho" e fachada em vidro: as luxuosas moradias dos padres Marcelo Rossi e Fábio de Melo Líderes religiosos, que fora da Igreja conquistaram sucesso na música e no mercado editorial, investem em ambientes confortáveis para viver

Recentemente, viralizou nas redes a casa em que vive o Padre Marcelo Rossi, em São Paulo, e impressionou os seguidores pelo luxo e o tamanho dos ambientes. Com cerca de 2 mil metros quadrados, segundo um vídeo do YouTube, a propriedade conta com nove quartos, seis banheiros, sala de jantar, sala de visitas, piscina e até uma academia própria.

Segundo o site "Aaron Tura", a casa estaria avaliada em R$ 18 milhões, informação não confirmada pela assessoria de imprensa do sacerdote. Um dos destaques da residência é o brilho do seu piso, como visto na imagem em que o sacerdote abre a porta de sua casa e o hall e a sala de estar aparecem ao fundo. O brilho é tamanho que o chão parece espelhado.





Sacerdote é dono de mansão avaliada em R$ 18 milhões // Reprodução

Apenas com "Ágape", entre discos e livros, Padre Marcelo vendeu cerca de 6 milhões de cópias e exemplares. Segundo a revista "Exame", ele desembolsou aproximadamente R$ 25 milhões para a construção de um santuário na Zona Sul de São Paulo, em 2011. A estrutura estava projetada para abrigar 100 mil pessoas, o dobro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida.



Sacerdote é dono de mansão avaliada em R$ 18 milhões // Reprodução

Apartamento de quatro quartos em Taubaté

Outro padre que despontou como cantor e autor literário foi Fábio de Melo. Com mais de 3 milhões de cópias de discos e 3,5 milhões de exemplares de livros vendidos, ele investiu em um luxuoso apartamento em Taubaté, interior de São Paulo, onde atua na diocese local, já tendo lecionado teologia na Faculdade Dehoniana de Taubaté.





Religioso vive em Taubaté (SP) // Reprodução

Segundo um vídeo do YouTube, o apartamento de Fábio de Melo tem cerca de 600 metros quadrados, quatro quartos, três banheiros (um deles com closet), sala de jantar e de visitas, escritório e uma varanda com om fachada em vidro, equipada com churrasqueira.

Integradas, as salas de estar e jantar chamam a atenção pela presença de um grande lustre sobre a mesa. A cozinha também é equipada, com vários eletrodomésticos, uma ilha central e um cooktop ao centro.





Religioso vive em Taubaté (SP) // Reprodução

Veja também

CRÍTICA "Ferrari" tem seus deslizes, mas triunfa ao mostrar lado nada vitorioso na história da escuderia