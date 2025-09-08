A- A+

Cultura "Chão de Folhas": projeto abre chamada de elenco para artistas de dança, teatro e performance Espetáculo pernambucano "Chão de Folhas: a dança dos territórios em confluência" será desenvolvido em 10 vivências criativas, contemplando 30 artistas

A criação do espetáculo pernambucano “Chão de Folhas: a dança dos territórios em confluência”, resultado de dez vivências criativas, está com chamada de elenco aberta para 30 artistas da dança, teatro e performance, com 18 a 60 anos de idade, com destaque para pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+.



Dez vagas são exclusivas para estudantes do curso de dança da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e cinco vagas para artistas com deficiência auditiva. Artistas das periferias são prioridade para compor o elenco. O prazo para as inscrições gratuitas, é até o dia 14 de setembro.



O resultado com a lista de pessoas selecionadas sai no dia 20/09, no perfil oficial do Chão de Folhas no Instagram.

Sobre a chamada

Ao todo, 30 pessoas serão contempladas para participar de dez vivências criativas no Recife com artistas pernambucanas, em outubro, a fim de criar espetáculo inédito com duas apresentações, em dezembro, no Teatro Hermilo Borba Filho.

Coletivamente, o grupo celebrará e estudará os caminhos de confluência entre ritmos da cultura popular, movimento pélvico e consciente do Twerk e poder de cura das plantas medicinais que nascem no próprio território.



A direção executiva é assinada por Briê Silva e Júlia Lucas fica à frente da produção executiva, juntamente com Monique Xavier na assistência de produção executiva.

Júlia Lucas (produção executiva), Briê Silva (direção executiva) e Monique Xavier (assistência de produção executiva) — da esquerda para a direita — produzem Chão de Folhas | Foto: Jezz Maia/Divulgação

Artistas convidadas

As vivências serão facilitadas por mulheres com trajetórias reconhecidas no meio cultural pernambucano: Carol Nascimento, Vilma Carijós, Clarear, Gal Conti, Mestra Di, Rebeca Gondim, Clau de Luna e Renna Costa.



Os dez encontros ocorrem durante o mês de outubro, no Recife, nos espaços culturais Daruê Malungo (rua Passarela, no bairro Campina do Barreto) e Paço do Frevo (em frente à Praça do Arsenal, no Bairro do Recife) e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), justamente no Centro de Artes e Comunicação (CAC), no bairro da Várzea.

“Chão de Folhas está no mundo com o desejo de proporcionar encontros entre corpos e dança, entre memórias e contemporaneidades e entre a sabedoria popular e a força curativa das plantas. O chão é colorido, com essa diversidade de corpos e vozes celebrada, e também reforçando a acessibilidade”, destaca Briê Silva.

Espetáculo

O futuro espetáculo já reúne duas datas certas: 13 e 14 de dezembro, com as apresentações acontecendo no Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, nº 142, Bairro do Recife), ambas dispondo do recurso da acessibilidade (intérprete em Libras).

“Chão de Folhas: a dança dos territórios em confluência” tem incentivo público, com financiamento do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB - TEC I Multilinguagens 2024) e apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado de Pernambuco, Fundarpe e Secretaria de Cultura (Secult-PE), além do apoio da UFPE e do Centro de Artes e Comunicação (CAC) e da parceria com a coordenação do curso de dança da UFPE.

Sobre o Chão de Folhas

Chão de Folhas fortalece a ideia do compartilhamento do conhecimento a partir do encontro e da troca de saberes.



Em conjunto, muitas mãos pernambucanas realizam a criação autoral, sendo a maioria delas de mulheres das culturas negra e indígena: Natalie Revorêdo (direção de arte); Helena Indômita (mídias sociais); Jéssica Santos (acessibilidade em Libras); Jezz Maia (fotografia); Erlânia Nascimento (filmagem); além de Thiago das Mercês (assistência de produção); Diego Mancha Negra (design); Ed Wav (produção musical) e Daniel Lima (assessoria de imprensa).

“Atuar com essas linguagens em conjunto valoriza a narrativa do espetáculo e reforça a diversidade cultural do estado. Acreditamos que a confluência das tradições das danças populares com a modernidade do Twerk cria um espaço para a inovação, onde artistas podem investigar novas formas de movimento e expressão, e consequentemente geram um diálogo intergeracional, unindo diferentes públicos em uma celebração da diversidade da cultura local”, pontua Monique Silva.

Ficha técnica (“Chão de Folhas: a dança dos territórios em confluência”)

Direção executiva: Briê Silva

Produção executiva: Júlia Lucas

Assistência de produção executiva: Monique Xavier

Assistência de produção: Thiago das Mercês

Artistas convidadas para as vivências criativas: Luiza Cavalcante, Carol Nascimento, Vilma Carijós, Clarear, Gal Conti, Mestra Di, Rebeca Gondim, Clau de Luna e Renna Costa

Direção de arte: Natalie Revorêdo

Design: Diego Mancha Negra

Mídias sociais: Helena Indômita

Acessibilidade em Libras: Jéssica Santos

Fotografia: Jezz Maia

Filmagem: Erlânia Nascimento

Produção musical: Ed Wav

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Apoio: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Centro de Artes e Comunicação (CAC)

Parceria: coordenação do curso de dança da UFPE

Incentivo público: financiamento do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB - TEC I Multilinguagens 2024) e apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado de Pernambuco, Fundarpe e Secretaria de Cultura (Secult-PE).

Calendário das vivências criativas: outubro

Módulo 1: Dança como Rizoma (Daruê Malungo)

- Encontro 1 - 01/10: Abertura de caminhos: ritual de ancoramento e diálogo sobre o uso sagrado e terapêutico de plantas medicinais. Artistas convidadas: Luiza Cavalcante e Carol Nascimento;

- Encontro 2 - 03/10: Performance com elementos da natureza e caboclinho. Artista convidada: Vilma Carijós;

Módulo 2: Enraizar pela Pelve (CAC UFPE)



- Encontro 3 - 08/10: Oficina de técnica de Twerk para performance. Artista convidada: Clarear;

- Encontro 4 - 10/10: Reocúpelve. Artista convidada: Briê Silva;

- Encontro 5 - 15/10: Rebolar para liberar. Artista convidada: Júlia Lucas, Corpo-território em movimento.



Artista convidada: Monique Xavier e Glaucia Conti;Encontro 6 - 17/10: Rebolar para liberar. Artista convidada: Júlia Lucas;

Módulo 3: Confluências com a Cultura Popular (Paço do Frevo)

- Encontro 7 - 22/10: Frevo em performance. Artista convidada: Rebeca Gondim;

- Encontro 8 - 22/10: Bases da capoeira. Artista convidada: mestra Di;

- Encontro 9 - 24/10: Frevando o brega. Artista convidada: Clau de Luna;

- Encontro 10 - 24/10: Confluir em performance. Artista convidada: Renna Costa.

