Chapéu do 1º "moonwalk" de Michael Jackson vai a leilão e pode render R$ 522 mil

O chapéu que Michael Jackson usou quando dançou pela primeira vez seu famoso "moonwalk" será vendido em um leilão no dia 26 de setembro em Paris, anunciaram os organizadores da venda na quarta-feira.

A peça está avaliada entre 60 mil e 100 mil euros (até R$ 522 mil), informou a casa de leilões parisiense Drouot.

Michael Jackson jogou este chapéu para fora do palco enquanto dançava "Billie Jean", em 25 de março de 1983, durante uma festa de gala comemorando o 25º aniversário da gravadora Motown.

A venda, organizada por duas empresas especializadas em objetos relacionados ao rock n' roll, incluirá cerca de 200 objetos, entre fotos, pôsteres, ingressos para shows, um disco de ouro da Madonna, entre outros itens. Outro destaque é uma guitarra do blueseiro T-Bone Walker, da qual apenas 22 cópias foram feitas em 1949.

As duas empresas organizadoras, Artpeges e Lemon Auction, conseguiram vender no ano passado uma guitarra que Noel Gallagher, do grupo Oasis, quebrou no dia em que o grupo se separou. A guitarra foi vendida por quase meio milhão de dólares.

