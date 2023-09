A- A+

LEILÃO Chapéu do primeiro "moonwalk" de Michael Jackson vai a leilão e pode valer mais de R$ 500 mil Venda que incluiu 200 objetos de artistas vai ocorrer em 26 de setembro, em Paris

O chapéu que Michael Jackson usou quando dançou pela primeira vez seu famoso "moonwalk" será vendido em um leilão no dia 26 de setembro em Paris, anunciaram os organizadores da venda nesta quarta-feira (19).

Eram os primeiros passos de "Billie Jean", e a coreografia foi gravada em 25 de março de 1983. O vídeo foi transmitido em 16 de maio de 1983 pela rede americana NBC, para comemorar os 25 anos da famosa gravadora Motown.

Jackson jogou o chapéu para fora do palco assim que começou a dançar. Trata-se de uma peça Fedora e tem uma estimativa inicial de até 100 mil euros (R$ 518 mil, na cotação atual).

A venda, organizada por duas empresas especializadas em objetos relacionados ao rock n' roll, incluirá cerca de 200 objetos, entre fotos, pôsteres, ingressos para shows, um disco de ouro da Madonna, entre outros itens.

"Um certo Adam Kelly – que estava no show em 25 de março de 1983 – pegou o chapéu, pensando que a equipe do cantor iria recuperá-lo, mas ninguém o fez", disse à AFP Arthur Perault, diretor geral da galeria Artpèges, que está organizando a venda em conjunto com a Lemon Auction. O chapéu mudou de mãos e apareceu numa coleção europeia, explicou ele.



A venda de objetos relacionados com o mundo da música popular consolidou-se como um dos principais vetores no mundo dos leilões.

Recentemente, mil objetos pertencentes ao cantor britânico Freddie Mercury atingiram os 46,5 milhões de euros (mais de R$ 240 milhões), um recorde para este tipo de coleção, explicou a casa de leilões Sotheby’s.

