"Chapeuzinho de Neve Adormecida": espetáculo infantil estreia no Teatro Barreto Júnior
Com texto e direção de Ivaldo Cunha Filho, peça brinca com os personagens dos contos de fadas
O musical infantil “Chapeuzinho de Neve Adormecida” estreia neste sábado (4), às 16h, no Teatro Barreto Júnior, localizado no bairro do Pina. O espetáculo brinca com o universo e os personagens dos contos de fadas.
A montagem narra a história de Bia, uma menina que não gosta de estudar e só pensa em ficar nas redes sociais. Após receber o boletim escolar com notas muito baixas, ela precisa realizar uma atividade como recuperação: ler diversos contos infantis e apresentar um trabalho sobre eles.
Com a ajuda de Tom, seu irmão, Bia tem a ideia de apresentar uma peça de teatro. Na hora da narração, no entanto, a garota faz a maior confusão e sai misturando várias histórias e personagens.
Leia também
• Espetáculo "Um Depoimento Real", com José Neto Barbosa, aborda o abuso infantil
• Grupo São Gens leva espetáculo UBUNTU às escolas públicas de Pernambuco
• Márcio Almeida expõe "Vermelho Cruel" na galeria Amparo 60, com visitação aberta até outubro
Na versão da personagem, Chapeuzinho passa por um rio poluído e uma floresta desmatada. No meio do caminho, ela encontra a Branca de Neve, a Bela Adormecida e o Pinóquio. Enquanto todos tentam chegar à casa da vovó, um Lobo Mau que se considera o rei dos disfarces faz de tudo para enganá-los.
Com produção de Helena Siqueira Produções, a peça tem texto e direção de Ivaldo Cunha Filho, que interpreta o Lobo Mau. O elenco ainda traz nomes como Beatriz Siqueira, Jéssica Viana, Rayo Vasconcelos, Thiago Augusto e Juan Elias, além dos bailarinos João Alberth e Gabriel Diego.
Serviço:
“Chapeuzinho de Neve Adormecida”
Quando: neste sábado (4), às 16h
Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina - Recife)
Quanto: R$ 100 e R$ 50 (meia-entrada), à venda no Sympla
Informações: (81) 99568-4125
*Com informações da assessoria de imprensa.