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REPERCUSSÃO Chappell Roan dá versão sobre caso com filha de Jorginho em hotel de SP Cantora afirma que não viu mãe e filha em hotel e pede desculpas; jogador diz que ambas passam bem após episódio

A cantora Chappell Roan se pronunciou neste domingo (22) pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a esposa e a filha do jogador Jorginho Frello. A artista, que se apresentou no Lollapalooza Brasil 2026 no sábado (21), afirmou que não teve contato com as duas e negou ter solicitado qualquer ação de sua equipe de segurança.

Em publicações nos stories do Instagram, Roan disse que não viu mãe e filha no hotel onde estava hospedada e que desconhece a abordagem relatada. Segundo ela, o segurança envolvido não fazia parte de sua equipe. A cantora também declarou que a situação foi mal interpretada e lamentou o ocorrido, reforçando que não tem qualquer problema com fãs ou crianças. Ao final, pediu desculpas e afirmou que as envolvidas “não mereciam isso”.

Jogador relata episódio e repercussão internacional

Quase simultaneamente, Jorginho usou as redes sociais para tranquilizar seguidores e informou que a esposa, a stylist Catherine Harding, e a filha Ada estão bem. Ele agradeceu as mensagens de apoio e disse que, após o episódio, as duas optaram por não comparecer ao show, passando o dia juntas em atividades como compras e jantar.

No sábado, o atleta havia relatado que a filha, de 11 anos, apenas reconheceu a cantora ao vê-la passar durante o café da manhã em um hotel em São Paulo, sem abordá-la diretamente. Segundo ele, a reação posterior da segurança foi “desproporcional” e teria causado desconforto, levando a criança às lágrimas.

A repercussão do caso ultrapassou o Brasil e foi destaque em veículos internacionais como Variety, People, The Mirror, TMZ e Newsweek, ampliando o debate nas redes sobre a relação entre artistas, fãs e protocolos de segurança.

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