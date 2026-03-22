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REPERCUSSÃO

Chappell Roan dá versão sobre caso com filha de Jorginho em hotel de SP

Cantora afirma que não viu mãe e filha em hotel e pede desculpas; jogador diz que ambas passam bem após episódio

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Em postagem nas redes sociais, jogador do Flamengo criticou forma como segurança da cantora Chaepell Roan abordou sua filhaEm postagem nas redes sociais, jogador do Flamengo criticou forma como segurança da cantora Chaepell Roan abordou sua filha - Foto: Reprodução/Instagram/@jorginhofrello/@chappellroan

A cantora Chappell Roan se pronunciou neste domingo (22) pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a esposa e a filha do jogador Jorginho Frello. A artista, que se apresentou no Lollapalooza Brasil 2026 no sábado (21), afirmou que não teve contato com as duas e negou ter solicitado qualquer ação de sua equipe de segurança.

Em publicações nos stories do Instagram, Roan disse que não viu mãe e filha no hotel onde estava hospedada e que desconhece a abordagem relatada. Segundo ela, o segurança envolvido não fazia parte de sua equipe. A cantora também declarou que a situação foi mal interpretada e lamentou o ocorrido, reforçando que não tem qualquer problema com fãs ou crianças. Ao final, pediu desculpas e afirmou que as envolvidas “não mereciam isso”.

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Jogador relata episódio e repercussão internacional

Quase simultaneamente, Jorginho usou as redes sociais para tranquilizar seguidores e informou que a esposa, a stylist Catherine Harding, e a filha Ada estão bem. Ele agradeceu as mensagens de apoio e disse que, após o episódio, as duas optaram por não comparecer ao show, passando o dia juntas em atividades como compras e jantar.

No sábado, o atleta havia relatado que a filha, de 11 anos, apenas reconheceu a cantora ao vê-la passar durante o café da manhã em um hotel em São Paulo, sem abordá-la diretamente. Segundo ele, a reação posterior da segurança foi “desproporcional” e teria causado desconforto, levando a criança às lágrimas.

A repercussão do caso ultrapassou o Brasil e foi destaque em veículos internacionais como Variety, People, The Mirror, TMZ e Newsweek, ampliando o debate nas redes sobre a relação entre artistas, fãs e protocolos de segurança.

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