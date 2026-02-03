Chappell Roan rebate críticas a seu vestido do Grammy: 'Recomendo exercitarem o livre arbítrio'

A- A+

Chappell Roan causou polêmica ao chegar no Grammy 2026 no último domingo (2) em um vestido ousado. Após vencer a categoria Melhor Artista Revelação no último ano, a cantora optou por um vestido transparente em 2026. Além da opção por um tecido mais fino, o traje ainda expunha seus seios, presos em uma prótese de mamilo.

Além do look, Roan ainda ostentava tatuagens e costas nuas. Segundo a People, o vestido era inspirado na coleção primavera/verão 1998 Jeu de Paume de Thierry Mugler. O trabalho foi revisitado em 2026 por Miguel Castro Freitas.

A resposta de Chappell Roan

A escolha de Roan para o evento do final de semana acabou por gerar bastante repercussão e polêmica. No entanto, a cantora não se demonstrou nem um pouco preocupada com as opiniões sobre ela

Em um post no Instagram, a artista escreveu: "Rindo porque eu nem acho que essa roupa seja tão absurda assim", disse. "O visual é, na verdade, muito incrível e estranho. Recomendo apenas exercitarem seu livre arbítrio, é realmente divertido e bobo. Obrigada por me receberem, Grammys, e obrigada a todos que votaram em mim!"



