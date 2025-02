A- A+

MÚSICA Chappell Roan vence ''Revelação do Ano'' no Grammy e critica indústria musical no discurso Chappell lançou seu álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess em 2024

A cantora Chappell Roan venceu neste domingo, 2, o prêmio de Revelação do Ano no Grammy de 2025. A artista, que disputava a estatueta com nomes como Benson Boone, Sabrina Carpenter e Doechii, fez um discurso poderoso e criticou a indústria musical em sua fala. É o primeiro Grammy de Chappell, que lançou seu álbum de estreia - The Rise and Fall of a Midwest Princess - em 2024.

"Eu disse a mim mesma que, se algum dia ganhasse um Grammy e estivesse aqui na frente das pessoas mais poderosas da indústria musical, exigiria que as gravadoras, que lucram milhões de dólares com os artistas, oferecessem um salário digno e assistência médica, especialmente para os novos artistas", ela afirmou ao ganhar o prêmio.

"Fui contratada quando ainda era menor de idade. E quando fui dispensada, eu não tinha nenhuma experiência de trabalho e, como a maioria das pessoas, tive dificuldades para encontrar um emprego durante a pandemia. Eu não podia pagar por um plano de saúde", relembrou.

"As gravadoras precisam tratar seus artistas como funcionários valiosos, com um salário digno, assistência médica e proteção," ela continuou. "Gravadoras, nós estamos com vocês, mas e vocês, estão conosco?", finalizou.

Aos 26 anos, a cantora norte-americana foi um dos grandes nomes do pop mundial em 2024. Com uma estética inspirada em drag queens, a artista se tornou conhecida por fazer músicas sobre amor sáfico.

