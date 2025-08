A- A+

MÚSICA Após sucesso com single, Chappell Roan afirma que não haverá álbum nos próximos 5 anos A música "The Subway" debutou no Top 50 Global no Spotify desde a última sexta-feira (1°)

Chappell Roan revelou detalhes sobre seu single The Subway e negou a vinda de um novo álbum, durante uma entrevista para a Vogue nessa segunda-feira, 4. "Não tem álbum nenhum. Nem uma coleção de músicas."

"Levei cinco anos para escrever o primeiro, e provavelmente vou levar pelo menos cinco para escrever o próximo. Não sou o tipo de compositora que produz em massa", comentou, sobre uma próxima produção. A artista, cujo nome real é Kayleigh Rose Amstutz, ganhou o Grammy de Artista Revelação com seu primeiro álbum, The Rise and Fall of a Midwest Princess, lançado em 2023

"Eu não achou que eu faço boas músicas quando me forço. Eu vejo alguns comentários do tipo: 'Ela está em qualquer lugar menos no estúdio'. Mesmo que eu estivesse no estúdio 12 horas por dia, todos os dias, isso não significa que o álbum vai sair mais rápido."

The Subway, seu novo single, é a maior estreia feminina de 2025 e debutou no Top 50 Global no Spotify desde a última sexta-feira, 1º. A música foi muito aguardada pelos fãs, já que o lançamento foi previsto, inicialmente, para abril de 2025.

"Eu só não estava pronta para lançá-la. Era muito dolorido. Eu estava muito nervosa e assustada com a minha vida para soltar [a música]. Está tudo diferente agora", completou.

A letra de The Subway fala sobre a "adrenalina de encontrar uma ex-namorada": "Eu estava tendo um momento difícil para tentar esquecê-la."

"Quando eu estava escrevendo [a música], eu estava constantemente tentando pensar: 'Terminamos, terminamos, terminamos'. Os sentimentos estão aí, mesmo que tenhamos terminado", explica, sobre a temática da música.

