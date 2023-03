Charles III retira de Harry e Meghan residência no Reino Unido

A- A+

O rei Charles III retirou do filho Harry e de sua nora Meghan Markle, que moram nos Estados Unidos, o uso de Frogmore Cottage, a residência do casal no Reino Unido, após a publicação do polêmico livro do príncipe — revelou The Sun nesta quarta-feira (1º).

De acordo com o tabloide britânico, o Palácio de Buckingham enviou "um aviso de expulsão" ao casal, que deixou o Reino Unido em 2020 e, desde então, tem multiplicado os ataques contra a família real.

Frogmore Cottage foi concedida como residência aos duques de Sussex pela rainha Elizabeth II em 2018 como presente de casamento. A residência de cinco quartos fica perto do Castelo de Windsor, no oeste de Londres.

As caras obras de reforma que o casal fez, de mais de US$ 2,4 milhões (em torno de R$ 12,5 milhões), financiados com dinheiro público, causaram um escândalo, e o príncipe Harry teve de devolver o valor.

Ainda segundo The Sun, Charles III não propôs uma nova residência aos duques de Sussex, o que significa que não terão residência real durante suas poucas visitas ao Reino Unido.

Esta decisão parece ser uma retaliação pela publicação, no início deste ano, do livro de memórias "O que sobra", no qual o filho caçula do monarca britânico faz um acerto de contas com sua família.

O tabloide também informou que o rei teria pedido ao príncipe Andrew que se mudasse para Frogmore Cottage. A ideia é reduzir as despesas do irmão mais novo, que hoje vive em uma luxuosa propriedade em Windsor.

Procurado pela AFP, o Palácio de Buckingham não quis comentar essas informações.

