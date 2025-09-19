A- A+

Música Charles Theone emociona Olinda em pocket show com pré-lançamento de "Você & Ela" No BICA, cantor lançou clipe e antecipou faixas do próximo trabalho autoral

Na última quinta-feira (18), a atmosfera boêmia da Rua do Amparo, em Olinda, ganhou novos tons musicais. O BICA – Bar Sensorial recebeu o cantor e compositor Charles Theone para um pocket show especial, marcado pelo pré-lançamento de "Você & Ela", novo single em parceria com a cantora Logan J. Parker.

O encontro reuniu artistas, produtores culturais, formadores de opinião e amigos em uma noite de celebração da música autoral.

Além da exibição do clipe, o artista surpreendeu o público ao apresentar sete canções inéditas, oferecendo um vislumbre do seu próximo trabalho.

As músicas revelam a essência nordestina de Theone, mesclada a influências da música afro-brasileira e de sonoridades globais que vêm moldando sua trajetória artística.

A produção do evento foi conduzida pela Intersat Comunicação e Marketing, sob a curadoria dos produtores culturais Liranildo Costa e Lincoln Costa, com apresentação da comunicadora Mariângela Valença.

Com uma carreira que ultrapassa fronteiras, Charles Theone já soma mais de 80 apresentações pela Europa e vem consolidando sua imagem como compositor e intérprete de destaque. Entre suas conquistas recentes, está a autoria do tema da Lavage de Madeleine, maior evento brasileiro realizado em Paris, interpretado por Carlinhos Brown e Margareth Menezes.

"Você & Ela" chega às plataformas digitais neste sábado (20), com lançamento simultâneo no Brasil e na Europa.

