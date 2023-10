A- A+

MÚSICA Charlie Brown Jr e CPM 22 comandarão festival do rock no Classic Hall, em dezembro Bandas que marcaram o gênero musical nos 2000 serão as atrações do Rock N' Hall

O Classic Hall, em Olinda, será palco de um festival dedicado ao rock nacional dos anos 1990 e 2000. Marcado para o dia 16 de dezembro, o Rock N’ Hall vai reunir as bandas Charlie Brown Jr e CPM 22, além de outras atrações.

Encabeçado por dois dos membros originais do Charlie Brown, o projeto “Marcão Britto e Thiago Castanho - Charlie Brown Jr 30 anos”. Músicas como “Proibida Pra Mim” e “Só os Loucos Sabem” estão no repertório.



Outra atração do festival, o CPM 22 está em turnê com show que resgata sucessos dos 25 anos de carreira. Os músicos Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher (baixo) e Daniel Siqueira (bateria) promete reavivar a memória do público com canções como “Dias Atrás” e “1 Minuto Para o Fim do Mundo”.

Serviço:

Festival Rock N’ Hall

Dia 16 dezembro, às 20h

No Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70, à venda no site Acesso Ticket

Veja também

Carnaval 2024 Lia de Itamaracá e Chico Science serão os homenageados do Carnaval do Recife em 2024