MANSÃO Músico Charlie Puth está vendendo sua casa em Beverly Hills por US$ 17 milhões Músico foi confirmado nesta quinta-feira (7) no line-up do Rock in Rio

Um imóvel que acabou de aparecer à venda no bairro de Trousdale Estates, em Berverly Hills, chama atenção. O proprietário é Charlie Puth, músico de 32 anos que foi confirmado nesta quinta-feira no line-up do Rock in Rio. Puth está pedindo pouco menos de US$ 17 milhões pelo imóvel. Veja fotos a seguir:



O número, segundo o site Robb Report, é US$ 8 milhões maior do que ele pagou quando adquiriu a casa em 2017. Atualmente, ele mora na mansão com sua noiva e amiga de infância Brooke Sansone.

Projetada pelo arquiteto britânico Rex Lotery, a casa foi e construída em meados dos anos 1960. Pertenceu a Freddie de Cordova, produtor do programa The Tonight Show, e por isso ficou conhecida como“The Cordova House”. Feita de concreto, madeira, vidro e pedra, a casa tem quatro quartos e cinco banheiros distribuídos em dois andares. O espaçoso quintal tem piscina, área para fogueira e fontes.

