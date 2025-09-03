A- A+

celebridades Charlie Sheen conta sua história: "Passei uma década pedindo desculpas às pessoas que magoei" O ator, que completa 60 anos nesta quarta-feira, está prestes a lançar um documentário sobre sua vida e publicar um livro de memórias no qual relembra os momentos mais felizes e sombrios de sua vida

Nesta quarta-feira, 3 de setembro, Charlie Sheen completa 60 anos, idade que ele pensou que nunca alcançaria durante boa parte da vida devido aos seus constantes problemas de dependência. "Tenho mais dias para trás do que pela frente, e tudo bem", confessou à revista People em uma entrevista recente, na qual fala sobre seu passado, mas também sobre seu presente pessoal e profissional.

Ele deixa claro que a nova década o encontrará quase sem queixas: "Me sinto muito bem! A maioria dos caras da minha idade tende a ter problemas nas costas ou nos joelhos. De alguma forma, eu superei isso." Sheen afirma que seu segredo para manter a forma é usar a máquina de remo diariamente e se alimentar de forma saudável "na maior parte do tempo". "Só tenho um problema no ombro e preciso tomar um anti-inflamatório", explicou.

Após oito anos longe das drogas, do álcool, das prostitutas e dos escândalos da mídia, Sheen agora passa seu tempo livre almoçando com amigos, visitando seus pais e terminando seu livro de memórias, "The Book of Sheen", com lançamento previsto para 9 de setembro. ele também está preparando um documentário da Netflix sobre sua vida, que leva seu nome e estreia em 10 de setembro.

"Não se trata de esclarecer as coisas ou consertar todos os erros do meu passado", explicou Sheen sobre os dois projetos. "Passei a maior parte dos meus cinquenta pedindo desculpas às pessoas que magoei. Também não queria escrever da perspectiva de uma vítima. Eu não era uma, e sou responsável por tudo o que fiz. Sou apenas eu, finalmente contando as histórias como elas aconteceram. As histórias das quais me lembro, pelo menos", brincou.

As memórias abrangem sua infância, quando ele e seus três irmãos acompanhavam seu pai, Martin Sheen, aos sets de filmagem. Passam também pela adolescência, quando decidiu ingressar no mundo do entretenimento, e a carreira na vida adulta, com histórias de seus primeiros papéis de sucesso em filmes como "Platoon" e "Wall Street".

Como ele mesmo anuncia, as páginas também contêm eventos de sua vida privada, incluindo seus problemas com drogas, álcool e sua paixão por velocidade. O ator disse que tudo se complicou quando experimentou crack, porque se viciou. Ele foi internado em clínicas de reabilitação diversas vezes e hoje sabe que foi apenas uma questão de sorte que o impediu de morrer de overdose. "Nas minhas festas, eu sempre dizia: 'Deixe seu julgamento na porta. Sem sofrimento nos quartos. E ninguém pode morrer.' Essas eram boas regras", lembrou.

"Sempre houve a voz da dúvida, de que era apenas uma questão de tempo até que tudo passasse, então aproveite com todo o seu coração", recomenda o ator.

No documentário, seu colega de elenco em "Two and a half men", Jon Cryer, revela que, em sua opinião, Sheen nunca se sentiu merecedor do sucesso. "Foi muito revelador", disse o ator, acrescentando que ele mesmo convidou todos os que se manifestaram no especial da Netflix. Entre essas pessoas estão seu ex-chefe Chuck Lorre, suas duas ex-esposas, Denise Richards e Brooke Mueller, e até mesmo seu ex-traficante, Marco.

Sheen chegou ao fundo do poço quando foi demitido de "Two and a half men", em março de 2011. Em 2017, finalmente se livrou da culpa. "Você tem que estar disposto a fazer isso. Só você pode se salvar", disse ele. O ator explicou que tomou a decisão de mudar seus hábitos quando começou a pensar em que tipo de pai queria ser. "Eu queria que Cassandra, Sami, Lola (20) e os gêmeos Max e Bob (16) confiassem em mim", disse ele.

Em seus momentos mais sombrios, ele diz que decepcionou muitos de seus entes queridos e que, embora tenha feito as pazes com quase todos eles, perdoar a si mesmo foi a parte mais difícil.

"O perdão ainda está evoluindo. Ainda sinto o que chamo de 'calafrios de vergonha'. São esses momentos que me chocam, com as memórias, decisões e consequências atrozes. Estão se tornando mais frequentes, então acho que estou progredindo. O interessante sobre corrigir erros é que a maioria das pessoas já disse: 'Ei, sim, estamos bem, mas esperamos que você também tenha se perdoado.'"

"Não bebo mais desde então. Mantenho uma lista mental das coisas piores e mais constrangedoras que fiz, e consigo repassá-las mentalmente se tiver vontade de beber", disse ele. Quanto às drogas, ele parou antes de largar o álcool e afirma que não tem interesse em usá-las novamente. "Seja verdade ou não, gosto de pensar que a próxima dose me mataria", explicou.

