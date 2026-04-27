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CELEBRIDADES Charlie Sheen explica por que não fala com Jon Cryer, de "Two And A Half Men", há tantos anos A entrevista foi feita durante um evento conhecido como For Your Consideration

O ator Charlie Sheen voltou a abordar suas desavenças com o ex-colega Jon Cryer, com quem contracenou na série Two And A Half Men (2003-2012).

Em entrevista à revista People realizada na quarta-feira, 22, e publicada dias depois, o ator explicou o motivo pelo qual não retomou contato com Jon mesmo após a gravação de seu documentário da Netflix, aka Charlie Sheen, lançado em setembro de 2025.

"Toda vez que isso vem à tona, eu digo que vou [procurá-lo], mas nunca faço isso. Eu não gosto de incomodar as pessoas. Mas acho que Jon estaria aberto a isso. Jon é um homem amável e um cara muito talentoso", afirmou.

A entrevista foi feita durante um evento conhecido como For Your Consideration, que reúne jornalistas, artistas e produtores e faz parte do calendário oficial da Television Academy, organizadora dos prêmios Emmy.

Neste contexto, Sheen comentou, em tom bem-humorado: "O Jon não está aqui hoje, está? Não. Ele está um pouco ressentido mesmo tendo se passado uma década e meia. Estou tipo: 'Cara, que p***?' Eu superei isso. O que nós vamos fazer, Jon?"

Em seguida, falou de forma mais séria: "Foi muito legal que todos tenham aparecido da forma como fizeram, porque poderiam facilmente ter dito: 'Vá se f***. Não estou interessado. Eu vivi aquilo. Não preciso falar sobre aquilo de novo'".

Charlie Sheen e Jon Cryer em 'Two And A Half Men'

Two And A Half Men [Dois Homens e Meio] foi uma série produzida pela CBS entre 2003 e 2015, tendo 12 temporadas ao todo.

Nas oito primeiras, Charlie Sheen, Jon Cryer e Angus T. Jones (começou a série como criança e foi crescendo no decorrer dos episódios) interpretavam os protagonistas. Em 2011, Sheen foi afastado e a produção colocou Ashton Kutcher em seu lugar.





À época, Charlie passava por problemas com o abuso de substâncias e também propunha receber um valor maior que o oferecido pelos executivos da produção.

Em entrevista ao The Meredith Vieira Show, em 2015, Jon Cryer falou sobre o tema. Diante do anúncio de saída de Sheen, ele teria começado a escrever uma nota de apoio público ao colega, mas voltou atrás ao saber que tinha sido chamado de "traidor" por ele.

Jon também rememorou, à época, uma das últimas vezes em que havia falado com o colega: "Ele entrou em contato comigo no início da última temporada [lançada em 2015] para meio que termos um tipo de acerto de contas entre nós."

"Eu disse para ele que estava escrevendo um livro, ele estava tranquilo com isso. Eu perguntei se poderia usar algumas das mensagens que ele havia me enviado. Ele disse que sim, mas que eu corrigisse a sua gramática", prosseguiu.

Posteriormente, a relação entre Cryer e Charlie Sheen voltou a 'esfriar'.

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