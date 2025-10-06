ChatGPT elenca principais suspeitos de matar Odete Roitman em 'Vale tudo', com base em roteiros

A- A+

A bolsa de apostas está aberta, e o título de "Vale tudo" já sugere que está permitido qualquer coisa a fim de matar a charada. Não à toa, para decifrar quem deu o tiro fatal, afinal, em Odete Roitman (Debora Bloch), há quem apele por uma ajudinha do ChatGPT.



Com base nos roteiros dos capítulos da novela até agora, a popular ferramenta de inteligência artificial aponta uma personagem feminina como a principal suspeita de cometer o crime. Mas com uma ressalva: o palpite não passa de pura especulação, é claro.

Quando questionado sobre quem deve ser o assassino de Odete Roitman, o ChatGPT indica o nome de Solange ( Alice Wegmann). "Com base na forma como Manuela Dias, a autora, costuma subverter expectativas e privilegiar motivação ética ou política em detrimento da vingança pessoal, Solange parece a aposta mais coerente", explica a plataforma. O palpite, vale frisar novamente, não passa de brincadeira na internet, algo, aliás, a que vários espectadores vêm realizando nas redes sociais.

A ferramenta prossegue, em sua justificativa: "Solange deve ser a assassina de Odete Roitman, representando a revolta dos 'bastidores do poder' contra a elite dominante — um paralelo contemporâneo ao que o público via em 1988 como a 'vingança da classe média contra a elite'".

Outros candidatos fortes, no entanto, concorrem com Solange ao posto de assassino, como pondera o ChatGPT. Os principais suspeitos, segundo a plataforma — que, para chegar à resposta, usa "indícios já divulgados na internet e especulações na imprensa" —, são Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César Ribeiro ( Cauã Reymond), Maria de Fátima ( Bella Campos) e Heleninha ( Paolla Oliveira).

Quem matou Odete Roitman?

A seguir, confira as explicações para os motivos dos principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman no folhetim das 21h na TV Globo.

