ChatGPT: veja como usar o modo Studio Ghibli, passo a passo

A inteligência artificial (IA) é uma ferramenta que, para muitas pessoas, amplifica a criatividade ao fornecer mais opções criativas do que as disponíveis anteriormente. Agora, os usuários podem gerar imagens com uma estética específica com base em uma consulta no ChatGPT.



Como anunciou o CEO da OpenAI, Sam Altman: “Hoje estamos lançando algo novo… Imagens no ChatGPT! ” A partir de um prompt, um usuário poderá criar uma foto e, se desejar, ela pode ser semelhante à do Studio Ghibli. A plataforma criará uma ilustração sem precisar recorrer a programas de edição como Photoshop ou Illustrator.

Em meio ao frenesi em torno dessa novidade, os usuários descobriram que essa ferramenta, que opera por meio da integração do ChatGPT com sistemas de geração de imagens como o Dall-E, cria ilustrações inspiradas no estilo do famoso estúdio de animação japonês.





Como usar o estilo Studio Ghibli no ChatGPT?

A tecnologia por trás desse recurso é baseada em modelos de IA criados para gerar imagens a partir de texto. Embora não haja um “Modo Studio Ghibli” oficial, os usuários podem aproximar a estética com descrições precisas que incluem elementos característicos do estilo visual do estúdio, como paisagens exuberantes, cores suaves e personagens expressivos. Ou mesmo exigindo expressamente: “Que tenha o estilo do Studio Ghibli”.

Passo a passo para gerar imagens no estilo Ghibli

Acessando o ChatGPT: Você precisa de uma conta na plataforma OpenAI com acesso ao recurso de geração de imagens.

Descreva a cena: insira um prompt detalhado marcando o tipo de imagem, elementos visuais e atmosfera desejada. Exemplo: “Uma pequena cidade cercada por florestas verdes com casas de madeira e um céu iluminado por um pôr do sol dourado, em um estilo animado com cores vibrantes e traços suaves; crie a ilustração no estilo Ghibli.”

Ajustar detalhes: se o resultado não for o esperado, você pode modificar e refinar as descrições para obter uma foto mais precisa.

O ChatGPT lançou sua versão GPT-4o, que gera imagens por meio de instruções de texto e outros arquivos enviados ao chat. Ele começará a ser implementado nos serviços ChatGPT Plus, Pro, Team e Free , bem como no Sora. Mais tarde, ele chegará ao ChatGPT Enterprise e Edu, conforme a empresa informou em um comunicado à imprensa.

Com a nova ferramenta, os usuários podem gerar fotos e ilustrações de alta qualidade, bem como diagramas, infográficos, gráficos promocionais para mídias sociais com códigos hexadecimais, logotipos e instruções complexas. Também imagens que incluem conteúdo de texto, como pôsteres instrucionais, visualizações de conceitos de aprendizagem, marcas de texto e cartões de visita.

Ele também ajuda a gerar imagens realistas de alta qualidade com fundos transparentes para slides e fotografias com iluminação, sombras e texturas precisas, quer você esteja retocando imagens existentes ou usando-as como inspiração.

