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EXPOSIÇÃO

"Chaves: A Exposição" desembarca no Recife e segue até 2 de agosto no RioMar

Mostra inédita no Nordeste recria cenários icônicos do seriado e celebra os 40 anos da estreia do programa no Brasil

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A Vila do Chaves é um dos cenários da exposição, que ocupa mais de 500 m&#xB2; no L3 do RioMarA Vila do Chaves é um dos cenários da exposição, que ocupa mais de 500 m² no L3 do RioMar - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Foi sem querer querendo” que ele entrou na vida de milhões de brasileiros. Mas, quatro décadas depois da estreia no Brasil, o menino do barril continua ocupando lugar cativo na memória afetiva do país.

A partir desta quarta (17), o universo criado por Roberto Gómez Bolaños abre suas portas no Recife com a chegada de “Chaves: A Exposição”, maior mostra já realizada em homenagem ao personagem e à obra que atravessou gerações.

Instalada no Piso L3 do RioMar Recife, a experiência convida o público a atravessar a tela e caminhar pelos cenários que transformaram um simples cortiço mexicano em um dos lugares mais conhecidos da cultura popular latino-americana.

Depois de passar por mais de dez cidades e atrair cerca de 800 mil visitantes, a exposição chega à capital pernambucana celebrando os 40 anos da estreia de Chaves na televisão brasileira.

Ao longo de mais de 500 m², fãs de diferentes idades poderão revisitar espaços emblemáticos como a Vila do Chaves, a Casa da Bruxa do 71, as residências de Seu Madruga e de Dona Florinda, além do segundo pátio da vila e uma área especial dedicada ao herói mais atrapalhado dos quadrinhos: Chapolin Colorado.

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Dentro da vila
“Chaves: A Exposição” aposta na imersão. O visitante pode sentar no sofá de Seu Madruga, entrar na casa de Dona Florinda, explorar cada detalhe da vila e até registrar uma foto dentro do famoso barril que se tornou símbolo do personagem.

O percurso da mostra reúne figurinos, objetos cênicos, roteiros, bonecos em tamanho real, textos dos “episódios perdidos” da série, réplicas oficiais licenciadas e uma peça especialmente aguardada pelos admiradores da série: a marreta original utilizada por Chapolin Colorado. 

A experiência inclui ainda uma linha do tempo sobre a trajetória da produção, curiosidades de bastidores, informações sobre o elenco e os dubladores brasileiros, além do acesso a conteúdos raros e episódios pouco conhecidos pelo grande público.

A diretora do Grupo Chespirito, a mexicana Marcela Palomar, veio ao Recife para acompanhar a estreia da exposição por aqui, citando a alegria de trazer essa mostra para mais uma cidade brasileira.

“É com muito orgulho que chegamos à décima segunda cidade brasileira,e  até agora temos mais de 800 mil pessoas que visitaram a exposição. Vocês vão encontrar uma exposição cheia de coração, lembranças e coisas especiais”, disse.

“Gracias a Recife, ao público e aos fãs! Sem os fãs e sem o público brasileiro, isso não seria possível… separar a obra do Roberto Bolãnos do público brasileira seria impossível”

Um encontro entre gerações
Poucos programas de televisão conseguiram atravessar o tempo com a mesma força de Chaves. Exibido originalmente nos anos 1970, o seriado encontrou no Brasil uma segunda casa, conquistando sucessivas gerações por meio da TV aberta e, mais recentemente, das plataformas de streaming.

A chegada da exposição ao Recife reforça esse elo afetivo. Entre bordões eternizados, personagens inesquecíveis e cenários que parecem ter saído diretamente da memória coletiva, a mostra transforma nostalgia em experiência compartilhada. Um convite para reencontrar velhos amigos da infância e descobrir por que, tantas décadas depois, a vila mais famosa da televisão continua tão viva no imaginário brasileiro.

SERVIÇO
“Chaves: A Exposição”
Quando: de 17 de junho a 2 de agosto de 2026
Onde: RioMar Recife/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE
Visitação: Terças a sextas, das 12h às 21h; Sábados, das 10h às 22h; Domingos e feriados, das 12h às 21h
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local
Informações: @expo.chaves / @riomar_recife

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