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EXPOSIÇÃO "Chaves: A Exposição" desembarca no Recife e segue até 2 de agosto no RioMar Mostra inédita no Nordeste recria cenários icônicos do seriado e celebra os 40 anos da estreia do programa no Brasil

“Foi sem querer querendo” que ele entrou na vida de milhões de brasileiros. Mas, quatro décadas depois da estreia no Brasil, o menino do barril continua ocupando lugar cativo na memória afetiva do país.

A partir desta quarta (17), o universo criado por Roberto Gómez Bolaños abre suas portas no Recife com a chegada de “Chaves: A Exposição”, maior mostra já realizada em homenagem ao personagem e à obra que atravessou gerações.

Instalada no Piso L3 do RioMar Recife, a experiência convida o público a atravessar a tela e caminhar pelos cenários que transformaram um simples cortiço mexicano em um dos lugares mais conhecidos da cultura popular latino-americana.

Depois de passar por mais de dez cidades e atrair cerca de 800 mil visitantes, a exposição chega à capital pernambucana celebrando os 40 anos da estreia de Chaves na televisão brasileira.

Ao longo de mais de 500 m², fãs de diferentes idades poderão revisitar espaços emblemáticos como a Vila do Chaves, a Casa da Bruxa do 71, as residências de Seu Madruga e de Dona Florinda, além do segundo pátio da vila e uma área especial dedicada ao herói mais atrapalhado dos quadrinhos: Chapolin Colorado.

Dentro da vila

“Chaves: A Exposição” aposta na imersão. O visitante pode sentar no sofá de Seu Madruga, entrar na casa de Dona Florinda, explorar cada detalhe da vila e até registrar uma foto dentro do famoso barril que se tornou símbolo do personagem.

O percurso da mostra reúne figurinos, objetos cênicos, roteiros, bonecos em tamanho real, textos dos “episódios perdidos” da série, réplicas oficiais licenciadas e uma peça especialmente aguardada pelos admiradores da série: a marreta original utilizada por Chapolin Colorado.

A experiência inclui ainda uma linha do tempo sobre a trajetória da produção, curiosidades de bastidores, informações sobre o elenco e os dubladores brasileiros, além do acesso a conteúdos raros e episódios pouco conhecidos pelo grande público.

A diretora do Grupo Chespirito, a mexicana Marcela Palomar, veio ao Recife para acompanhar a estreia da exposição por aqui, citando a alegria de trazer essa mostra para mais uma cidade brasileira.

“É com muito orgulho que chegamos à décima segunda cidade brasileira,e até agora temos mais de 800 mil pessoas que visitaram a exposição. Vocês vão encontrar uma exposição cheia de coração, lembranças e coisas especiais”, disse.

“Gracias a Recife, ao público e aos fãs! Sem os fãs e sem o público brasileiro, isso não seria possível… separar a obra do Roberto Bolãnos do público brasileira seria impossível”

Um encontro entre gerações

Poucos programas de televisão conseguiram atravessar o tempo com a mesma força de Chaves. Exibido originalmente nos anos 1970, o seriado encontrou no Brasil uma segunda casa, conquistando sucessivas gerações por meio da TV aberta e, mais recentemente, das plataformas de streaming.

A chegada da exposição ao Recife reforça esse elo afetivo. Entre bordões eternizados, personagens inesquecíveis e cenários que parecem ter saído diretamente da memória coletiva, a mostra transforma nostalgia em experiência compartilhada. Um convite para reencontrar velhos amigos da infância e descobrir por que, tantas décadas depois, a vila mais famosa da televisão continua tão viva no imaginário brasileiro.

SERVIÇO

“Chaves: A Exposição”

Quando: de 17 de junho a 2 de agosto de 2026

Onde: RioMar Recife/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Visitação: Terças a sextas, das 12h às 21h; Sábados, das 10h às 22h; Domingos e feriados, das 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local

Informações: @expo.chaves / @riomar_recife

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