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experiência "Chaves: A Exposição" traz ao Recife cenários, figurinos e outros itens do seriado mexicano Mostra ocupa o Shopping Rio Mar, em junho, e inicia pré-venda nesta quinta-feira (16)

“Chaves: A Exposição”, mostra em homenagem ao personagem do mexicano Roberto Gómez Bolaños, chega ao Recife. Com pré-venda de ingressos iniciada nesta quinta-feira (16), a exposição poderá ser visitada no Shopping RioMar, a partir de 17 de junho.

Celebrando os 40 anos de estreia do seriado mexicano no Brasil, a experiência ocupará uma área com mais de 500 m². O visitante poderá passear por espaços interativos, que reproduzem cenários clássicos, como a vila do Chaves, as casas da Bruxa do 71, do Seu Madruga e da Dona Florinda, além do segundo pátio da vila.

A mostra é composta por réplicas e originais de itens como figurinos, elementos cênicos, roteiros e bonecos dos personagens. Na expografia, o público encontra ainda linha do tempo, informações e curiosidades sobre elenco e dubladores.



Para quem é fã da série, essa é a oportunidade de, por exemplo, tirar fotos no barril do Chaves ou tomando uma xícara de café com Dona Florinha. Há também um espaço específico para Chapolin, outra série famosa de Bolaños.

Serviço:

“Chaves: A Exposição”

Quando: A partir de 17 de junho

Onde: RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos em pré-venda, a partir de R$ 20, no site da exposição e no app do RioMar

Informações: @expo.chaves e @riomar_recife



*Com informações da assessoria de imprensa.

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