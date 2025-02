A- A+

Chaves "Chaves": fã encontra episódio raro com "substituta" de Chiquinha que estava perdido há mais de 50 a Malicha, interpretada pela atriz María Luisa Alcalá, era afilhada de Seu Madruga e entrou no programa num período em que María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, estava afastada

Um episódio do seriado "Chaves" que era considerado perdido foi encontrado mais de 50 anos depois de sua exibição original na televisão.

Até então, não havia nenhum registro da primeira versão do episódio batizado de "Seu Madruga fotógrafo", que foi ao ar em setembro de 1974 na Televisa, a emissora mexicana dona das fitas do programa criado por Roberto Gomez Bolaños.

Há outra versão da mesma história, mas de 1977, que é amplamente conhecida.

Tratada quase como um Santo Graal entre a base de fãs do universo em torno de Chespirito — apelido de Bolaños, o "pequeno Shakespeare") —, a relíquia foi encontrada por Shambler Casper, pseudônimo de um fã peruano que se especializou em caçar episódios perdidos das séries.

Ele achou uma cópia desta primeira e raríssima versão de "Seu Madruga fotógrafo" na casa de Juan Felipe Gómez, um colecionador de Bucaramanga, na Colômbia.

— A gente não sabia que existia esse episódio especificamente — diz ao Globo o jornalista Antonio Purcino, 35 anos, um dos administradores do fã-clube brasileiro Fórum Chaves.

— Pelas pesquisas que a gente faz em revistas, teleguias, e até em trechos de entrevistas e matérias antigas, vamos encontrando várias lacunas entre a ordem de exibição dos episódios. E naquele período específico de 1974, a gente tinha uma informação de que havia um episódio, mas não tínhamos informações sobre sinopse, quem participava, nada. Mas a gente supunha que poderia ser um episódio com participação da Malicha.

Quem foi Malicha, a substituta de Chiquinha em "Chaves"?

No fim de 1973, a atriz María Antonieta de las Nieves, que interpretava a Chiquinha, teve de deixar o programa para dar luz ao seu filho, Gabriel. Depois de dar à luz a criança, no entanto, María Antonieta acabou indo para uma emissora concorrente da Televisa.

— A Malicha era interpretada pela María Luisa Alcalá, atriz que morreu em 2015. Ela surge em 1974 como uma personagem que substituía a Chiquinha. Malicha era afilhada do Seu Madruga e também já foi chamada pela dublagem de Malu. Ela aparece em quatro episódios. Três deles passam aqui no Brasil, já foram exibidos pelo SBT. E agora a gente descobriu que tem mais esse episódio. Ela aparece em um episódio de "Chapolin" também — conta Purcino, lembrando, ainda, que María Antonieta de las Nieves voltou ao elenco de "Chaves" em 1975.

Como é o episódio encontrado de "Chaves"?

Nesta primeira versão de "Seu Madruga fotógrafo", como sugere o título, Seu Madruga está tentando viver do ofício de fotógrafo. Mas, como sempre, as coisas dão errado para o pai da Chiquinha.

— Começa com o Seu Madruga tirando fotos do Chaves num painel que tem um aviãozinho e que tem um espaço para colocar a cabeça. E aí acontecem várias situações em que o Chaves acaba derrubando a câmera. A Dona Florinda vai atrás do Seu Madruga tentando bater nele, daí depois o Chaves e o Kiko ficam brincando de fotógrafos. Então aparece a Malicha, que começa a implicar com os dois, a provocá-los. E depois a trama volta pro Seu Madruga, que vai fazer fotos do Kiko, mas o Chaves acaba atrapalhando, e basicamente é isso — explica Antônio Purcino.

Por que existem episódios perdidos de "Chaves" e "Chapolin"?

Estima-se que há cerca de 80 episódios perdidos de "Chaves" e "Chapolin", e que podem ter se perdido por diversas razões.

— Existem episódios que se perderam e a gente não sabe porque exatamente o porquê, a Televisa nunca se manifestou oficialmente a respeito disso. Há episódios que podem ter sido gravados um por cima do outro, o que era comum para reaproveitar a fita. Ou poderia haver danos nas fitas, como oxidação. Além disso, muita coisa se perdeu num terremoto de 1985 que assolou o México. E existem, ainda, episódios que a gente sabe que foram censurados — detalha o administrador do Fórum Chaves.

Segundo Purcino, o fã peruano que encontrou a primeira versão de "Seu Madruga fotógrafo" se especializou neste tipo de arqueologia de "Chaves" e "Chapolin". O episódio recém-descoberto, aliás, pode ser visto na íntegra no canal do YouTube do Fórum Chaves.

— Ele descobriu vários outros episódios nos últimos anos, seja cópias parciais ou cópias completas de episódios que a gente não tinha nenhuma imagem, ou às vezes tinha um trecho muito incompleto. Ele vai atrás das pessoas de várias partes do mundo, entra em contato, e depois viabiliza formas de digitalizar esse material. Virou uma grande missão dele, se tornou um verdadeiro caçador de episódios perdidos dos programas.

