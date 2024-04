Chechênia proíbe música "muito rápida ou muito lenta"; entenda

A- A+

As autoridades políticas da República da Chechênia, região da Rússia, decidiram impor limites musicais como uma forma de preservar a cultura local. De agora em diante, segundo o Moscow Times, está proibida a reprodução de canções que fujam do tempo de 80 a 116 batidas por minuto. A decisão foi compartilhada por Musa Dadayev, ministro da Cultura do país, nesta sexta-feira, pelas redes sociais.

“(Eu) anunciei a decisão final, acordada com o chefe da República Chechena Ramzan Akhmatovich Kadyrov, de que a partir de agora todas as obras musicais, vocais e coreográficas devem corresponder a um andamento de 80 a 116 batidas por minuto”, disse Dadayev, segundo a agência de notícias TASS.

O país de maioria conservadora e muçulmana já conta com gêneros de música popular e tradicional na faixa de 80-116 BPM. A decisão foi acertada após reunião do Ministério da Cultura com artistas locais, estaduais e municipais, que compreenderam a importância de preservar traços típicos do país na identidade cultural do que se escuta.

O líder checheno Ramzan Kadyrov instruiu Dadayev a fazer com que a música chechena “se adaptasse à mentalidade chechena”, segundo o comunicado.

“Tomar emprestado a cultura musical de outros povos é inadmissível”, disse Dadayev.

Ainda assim de acordo com o Moscow Times, com a nova lei, alguns artistas locais serão obrigados adaptar suas músicas até 1º de junho para acomodar as mudanças. “Caso contrário, eles não seriam autorizados a se apresentar em público”, esclareceu o Ministro da Cultura no aplicativo de mensagens Telegram.

