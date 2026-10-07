"Chef de Alto Nível" anuncia três novos participantes e um deles revela hábito curioso na cozinha

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A apresentadora Ana Maria Braga conversou com mais três novos participantes do "Chef de Alto Nível" nesta quarta-feira (7). Leila Manhães, Anderson Sousa e Nathascha Francis, respectivamente, são representantes da gastronomia profissional, da internet e amadora.

O trio foi anunciado para a segunda temporada do programa gastronômico da TV Globo, que estreia em 13 de outubro deste ano. Eles foram apresentados no estúdio do "Mais Você" por Ana Maria Braga. Cada um dos três novos participantes compartilhou uma dica importante no preparo dos alimentos.

Além da apresentadora no comando do reality show, os mentores Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto retornam para o segundo ano de "Chef de Alto Nível".

Leila Manhães

Cozinheira profissional

Leila Manhães, de 27 anos, nasceu em Macaé e hoje mora na capital do Rio de Janeiro. Chef e proprietária do buffet Iraiz.ato, também atua como professora de Gastronomia Social no projeto Ação da Cidadania do Rio. Formada em Nutrição, aprendeu a cozinhar com o pai, que vendia salgados nas favelas de Macaé e deixou como herança o gosto pela culinária. Trabalhou como cozinheira nos restaurantes Rudá, do chef Danilo Parah, e no Kaza 123, além de ter colaborado em eventos com a chef Bianca Barbosa. Atualmente, divide o buffet e o serviço de catering com a irmã gêmea, confeiteira. Juntas, defendem uma cozinha afro-brasileira e ancestral, construída a partir das memórias da infância entre a roça, o mar e as feiras livres. Considera-se comunicativa e articuladora. Deseja contar sua história por meio da comida e ocupar espaços historicamente pouco acessíveis para mulheres pretas na gastronomia.



“O meu diferencial vai ser a minha história, os ingredientes e as técnicas que eu aprendi profissionalmente e com as minhas mais velhas. Não sei se a galera aqui sabe, por exemplo, fazer um fufu de banana da terra no pilão...”, diz em tom de desafio. “Nem sempre uma comida fantástica precisa de uma proteína animal. Acho que esse é o grande estouro”, acrescenta ela, que tem experiência em pratos como moqueca e caldeirada vegetarianas e veganas.

Anderson Sousa

Cozinheiro da internet

Anderson Sousa, de 47 anos, nasceu em Marabá, no Pará, e vive há 26 anos no Algarve, em Portugal. Criador de conteúdo e chef proprietário de um restaurante na Europa, ele mostra sua cozinha no perfil @chefandersonsousa. Cresceu em Serra Pelada, onde a mãe trabalhava como cozinheira, e construiu a carreira a partir de diferentes funções, incluindo lavador de pratos. Hoje comanda o restaurante Maloca da Tuttapanna, que reúne três cozinhas: italiana, amazônica e asiática. O negócio também envolve a família: a filha Isabela atua na praça asiática, o filho Henrique trabalha no salão e na gestão, e a filha Amélia participa dos vídeos gravados com o pai. A produção de conteúdo começou de forma espontânea, registrando momentos em que cozinhava em casa, e passou a integrar sua rotina. Fora da cozinha, é árbitro de futebol amador, canta, toca instrumentos e, algumas vezes, assume a função de DJ.



“Minha cozinha nasceu no Brasil, tem raízes amazônicas, recebeu muita influência italiana e amadureceu profissionalmente em Portugal. Eu não quero entrar tentando representar um único lugar só para criar uma identidade. Quero cozinhar naturalmente a minha história”, declara o cozinheiro. “Meu diferencial está nessa mistura de referências, experiência, sabor e capacidade de adaptação. Gosto de comida com sabor intenso, molho bem construído, ponto correto e equilíbrio”, observa Anderson.

Nathascha Francis

Cozinheira amadora

Nathascha Francis, de 35 anos, nasceu em Brasília, no Distrito Federal, mas cresceu entre Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Rio de Janeiro, onde vive hoje. Aprendeu a cozinhar com a avó e mãe, a quem ajudava na cozinha, e recebeu incentivo do padrinho, que a presenteou com utensílios. Sem formação gastronômica, Nathascha construiu o repertório na prática e gosta de preparar pratos regionais, entre eles frango com quiabo, feijoada e vaca atolada. O mocotó, no entanto, é sua especialidade. Para ela, a cozinha também funciona como terapia, especialmente em momentos de tristeza ou raiva. Conta que organiza o mise en place antes de começar, embora se defina como estabanada, o que a torna um “caos engraçado”. Já iniciou cursos de Teatro e Direito e trabalhou mais recentemente como analista de conteúdo musical, porém atualmente está desempregada. Além de cozinhar, escrever e desenhar estão entre seus hobbies.



“Meu ponto forte é a comida que reúne as pessoas. Gosto muito de preparar pratos tradicionais e afetivos, especialmente da culinária brasileira”, antecipa Nathascha. A cozinheira amadora ainda afirma que sua curiosidade, vontade de aprender e seu jeito inusitado de lidar com a cozinha podem surpreender ao longo da competição. “Eu fico falante, converso com o alho, com a cebola... Tudo pode acontecer (risos)”, observa.

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