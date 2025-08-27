Qua, 27 de Agosto

Luto

Chef Rafael Brito, integrante de programas de culinária, morre aos 37 anos

Nas redes sociais, o chef Erick Jacquin lamentou a passagem do colega de Pesadelo na Cozinha e MasterChef Brasil

Chef Rafael Brito  - Foto: Reprodução/Band

Integrante das equipes dos programas de culinária Pesadelo na Cozinha e MasterChef Brasil, o chef Rafael Brito faleceu nessa terça-feira (26), aos 37 anos.

A informação foi confirmada pela TV Band, emissora em que Rafael trabalhava. Ele foi vítima de complicações causadas por um câncer metastático.

O chef Erick Jacquin, que é jurado do MasterChef e apresentador do Pesadelo na Cozinha, publicou um vídeo em homenagem a Rafael. 

"Ontem a noite Rafael Brito nos deixou. Um amigo, da nossa família da televisão. Ele fazia a preparação das cozinhas do MasterChef e Pesadelo na Cozinha, era um cozinheiro e pessoa maravilhosa. Uma tristeza enorme. Meus sentimentos a toda família", escreveu Jacquin.

Uma publicação compartilhada por Erick Jacquin (@erickjacquin)

