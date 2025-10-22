A- A+

brasil Conheça algumas das receitas de chef do Pará que se negou a cozinhar para príncipe William Iguarias de Saulo Jennings, à frente do elogiado restaurante Casa do Saulo, chamam atenção por irreverência, como a linguiça de pirarucu

Perdeu, príncipe William. As iguarias que o chef paraense Saulo Jennings serviria ao representante da família real britânica - em jantar para 700 convidados, no Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro - incluem criações elogiadas com peixes de rios da Amazônia.



Uma das receitas, aliás, foi idealizada especialmente para o Rei Charles III, pai de William, em 2023. Trata-se da "feijoqueca", um misto de feijoada e moqueca, da qual o monarca se refestelou durante a festa que antecedeu sua coroação, no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Desta vez, porém, qualquer proteína animal está proibida.



Como noticiado pelo Globo, não poderá haver nenhum ingrediente de origem animal — nem carne, nem leite, nem queijo — no banquete que será oferecido ao príncipe de Gales durante o Earthshot Prize 2025, premiação dedicada à causa ambiental, criada pelo filho da princesa Diana, e que ocorrerá, neste ano, em solo carioca. Por achar que não fazia sentido ser contratado para apresentar a culinária amazônica, logo para uma turma de gringos, sem poder utilizar um dos principais ingredientes locais, o chef Saulo Jennings pulou fora da empreitada.



Mas, afinal, o que o príncipe William estará perdendo em sua passagem pelo Brasil? A seguir, confira algumas das delícias mais pedidas — e preparadas com carne ou peixe — no restaurante Casa do Saulo, que tem filiais em São Paulo e no Rio de Janeiro.



Na opinião de Luciana Fróes, crítica de gastronomia do Globo, o endereço é "onde se pode desfrutar, no prato, de tudo de melhor que se tira dos rios, das matas e das árvores", como escreveu em texto publicado no jornal. Vale lembrar que o cozinheiro é um "bravo defensor do comércio justo, da sustentabilidade e da preservação das matas, tudo que pesa em se tratando de Amazônia", como sublinhou a crítica.

Feijoqueca

Um dos pratos mais pedidos no restaurante do chef — que tem filiais no Museu do Amanhã, na capital fluminense, e no Edifício Boulevard Sul, na Vila Olímpia, em São Paulo — foi especialmente criado diante do Rei Charles III, há dois anos, durante a festa em celebração à sua coroação, na Inglaterra. Trata-se da "feijoqueca", um misto de feijoada e moqueca, preparado com feijão-fradinho de Santarém, medalhões de pirarucu, camarões, banana-da-terra frita, cumaru perfumando tudo e ramos de jambu. Um must.

Pirarucu com castanha

O filé de pirarucu grelhado, servido com molho de castanha-do-pará, banana-da-terra e camarão rosa é outro carro-chefe do restaurante de Saulo Jennings. Acompanha arroz e farofa.

Piracaia

Clássico paraense, o prato batizado de piracaia é servido com peixe assado na brasa (pode ser tambaqui, mapará ou ventrecha de pirarucu) e acompanha banana-da-terra, arroz de chicória, farofa, farinha e vinagrete de feijão-de-Santarém.

Pato no tucupi

A receita de pato no tucupi do chef Saulo leva jambu crispy, que, além de adormecer os lábios, também acrescenta crocância ao prato.

Linguiça de pirarucu

Está aí uma das "invencionices" mais imperdíveis de Saulo Jennings. "O pirarucu é um peixe tão versátil que é possível fazer diversos itens de charcutaria com ele", comenta o chef. Entrada infalível, a iguaria ainda leva um pouco de jambu, a planta amazônica que causa uma sensação de formigamento e dormência na boca. Ulalá.

