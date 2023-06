Chefe de setor do Spotify critica Harry e Meghan após fim de acordo de podcast: "Vigaristas"

A- A+

O chefe de inovação e monetização de podcasts do Spotify chamou o príncipe Harry e Meghan Markle de "vigaristas" depois do fim de um acordo milionário do casal com a plataforma de streaming. O contrato de US$ 20 milhões (R$ 96,5 milhões), assinado em 2020 e previsto para durar vários anos, foi desfeito depois de o britânico e a americana produzirem apenas 12 episódios.

Na semana passada, o Spotify e a Archewell Audio — produtora de áudio de Harry e Meghan — divulgaram um comunicado conjunto no qual anunciavam ter concordado "mutuamente" com o fim do contrato e se diziam "orgulhosos" pelas edições divulgadas. No entanto, fontes disseram ao "Wall Street Journal" que o casal não atingiu as metas de produtividade necessárias para receber o valor total do acordo.

"Gostaria de ter participado da negociação do "Meghan e Harry deixam o Spotify". "Os Vigaristas". Esse é o podcast que deveríamos ter lançado com eles" disse Bill Simmons em seu próprio podcast."Tenho que ficar bêbado uma noite e contar a história do Zoom que fiz com Harry para tentar ajudá-lo com uma ideia de podcast. É uma das minhas melhores histórias... Eles que se fodam. Os vigaristas."

Simmons fundou a rede de podcasts da Ringer. Em 2020, ele vendeu a empresa ao Spotify por US$ 196 milhões (R$ 946 milhões) e assumiu um cargo de chefia na plataforma.

A produtora ainda não se manifestou sobre as declarações.

Não foi a primeira vez que Simmons expressou publicamente a antipatia sobre Harry. Num episódio de seu podcast, em janeiro do ano passado, ele demonstrou irritação por ter que dividir espaço na plataforma com o filho do rei Charles III.

"Você mora na porra de Montecito e só vende documentários e podcasts e ninguém se importa com o que você tem a dizer sobre nada, a menos que você fale sobre a família real e apenas reclame deles" disse Simmons.

Os acertos da plataforma com Simmons e com o casal Harry e Meghan integraram uma estratégia de expansão da plataforma no segmento dos podcasts. Mas, de acordo com o "Guardian", a companhia agora está sob crescente pressão de investidores, em especial após a divulgação do prejuízo líquido de 430 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) do ano passado. A cúpula da empresa já admitiu em reuniões com analistas financeiros que parte do déficit é devida ao investimento hoje considerado excessivo em podcasts e prometeu que os projetos menos produtivos não seriam renovados.

Batizado de "Archetypes", o podcast era apresentado por Meghan e recebia artistas e amigos do casal para conversas de temas variados. Alguns dos convidados foram Serena Williams, Mariah Carey e Trevor Noah. A produção chegou a liderar as paradas de podcast do Spotify em vários países, mas decaiu de produtividade com o tempo, sendo encerrado com apenas 12 episódios.

