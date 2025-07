''Chefes de Estado'': Idris Elba e John Cena estrelam filme de ação que chegou ao Prime Video; veja

A- A+

''Chefes de Estado'' chegou ao Prime Video, nesta quarta-feira (2), com Idris Elba e John Cena em filme repleto de ação, explosão e perseguição em alta velocidade. O novo original da plataforma de streaming marca a segunda parceria entre os atores hollywoodianos que contracenaram juntos em ''O Esquadrão Suicida'' (2021).

Na trama, o presidente estadunidense Will Derringer (Cena) e o primeiro-ministro britânico Sam Clarke (Elba) precisam deixar as diferenças políticas e diplomáticas de seus países de lado quando o Força Aérea Um é abatido em território hostil. Agora, os dois rivais começam a colaborar contra uma conspiração global com a ajuda de uma agente do MI6 chamada Noel Bisset, interpretada pela Priyanka Chopra Jonas (''Quântico''), os líderes políticos são a última esperança de impedir uma violação de segurança global.

Jack Quaid (''The Boys''), Amber Rose Revah (''O Justiceiro''), Carla Gugino (''Jogo Perigoso'') e Paddy Considine (''A Casa do Dragão'') completam o elenco de ''Chefes de Estado'', dirigido pelo russo Ilya Naishuller (''Hardcore: Missão Extrema'' e ''Anônimo''). O roteiro é assinado por Josh Appelbaum e André Nemec, responsáveis por ''Missão: Impossível - Protocolo Fantasma'', além do estreante Harrison Query.



Confira o trailer:

