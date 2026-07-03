Zé Brown reúne artistas pernambucanos em rap de protesto contra o feminicídio
Além do rapper, a faixa também traz as vozes de Bione, Ranne Skull, Isaar, Nena Queiroga, Edilza Aires, Canibal e MC Leozinho
O músico Zé Brown, referência da cultura hip-hop em Pernambuco, se uniu a outros artistas do estado em “Chega de Feminicídio”. O rap protesto reúne diversas vozes para denunciar a escalada da violência contra a mulher no Brasil.
Além de Zé Brown, participaram da gravação Bione, Ranne Skull, Isaar, Nena Queiroga, Edilza Aires, Canibal e MC Leozinho. A faixa tem letra do rapper pernambucano, com música de Tufão, da PDR Produções.
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Os versos da canção convocam a sociedade a enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres: psicológica, verbal, física, sexual e simbólica. Segundo Zé Brown, a letra surgiu de sua indignação diante do cenário atual. Apenas em 2025, o Brasil registrou 1.568 mulheres assassinadas por razões de gênero.
“É preciso combater e bater de frente contra todo tipo de violência contra as mulheres, principalmente o feminicídio. Isso tem que parar. Isso tem que acabar definitivamente. Mulher não é indigente”, afirmou Zé Brown, por meio de sua assessoria de imprensa.