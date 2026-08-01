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15 anos Mundo Bita: conheça mais sobre esse universo infantil que conquistou o Brasil Projeto conta sua trajetória de 15 anos através da faixa "Cheguei no Mundo Bita", composta especialmente para o aniversário

Um dia de praia e quatro homens adultos. Quem diria que de uma conversa informal entre amigos nasceria, em julho de 2011, uma das animações infantis mais assistidas do país. O papo era sobre a ideia que Chaps teve enquanto pintava o quarto da sua futura filha, Bebel. Na procura por um visual ideal e original, surgiu o homem ruivo e bigodudo, inspirado no universo circense, hoje conhecido pela criançada como Mr. Bita.

Chaps, Felipe Almeida, Enio Porto e João Henrique Souza já buscavam desenvolver conteúdos que dialogassem com a infância de forma mais sensível e respeitosa, e a proposta caiu como uma luva.

No mês de julho, a empresa responsável pelo sucesso, a “Mr. Plot”, completa 15 anos de trajetória e, pela primeira vez, conta a própria história, com a faixa “Cheguei no Mundo Bita”, composta especialmente para o aniversário, lançada na sexta-feira (31).

De um PDF a um fenômeno infantil

O “Mundo Bita” passou por diversas adaptações até chegar ao formato atual. Foi livro on-line, virou joguinho para tablet, até que Chaps contou com sua antiga banda de rock, para compor uma música para dar um toque no aplicativo. Assim nasceu “Como é Verde na Floresta”, lançada em 2012, a primeira de muitas canções.

O que seria apenas uma musiquinha de enfeite chamou mais atenção do que o próprio aplicativo. A partir daí, “O Mundo Bita" se transformou no que é hoje, são mais de 130 clipes autorais, 15 álbuns sobre temas como amor, tristeza, animais e corpo humano. Agora, depois de uma década e meia, lançam uma música que apresenta o espectador ao universo do personagem. Afinal, o que é chegar no Mundo Bita?

“A gente vai falar de criatividade, vai falar de deixar a mente sempre aberta para sonhar e para imaginar. E depois a gente espera fazer mais trabalhos que falem mais sobre os personagens”, pontuou João Henrique Souza, publicitário e sócio da Mr. Plot.

De volta para a infância

As parcerias começam, também, entre amigos, com o torcedor do Santa Cruz, ator e musicista, Jr. Black (1973 - 2022), com a composição “Esplêndida Fauna” que acumula mais de 800 milhões de visualizações.

Se aventurando pelo Brasil, o “Mundo Bita” também acumulou colaborações com nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil, João Gomes, Péricles, Alceu Valença, Zeca Pagodinho, Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Emicida e com o universo da Turma da Mônica, em comemoração ao aniversário dos 90 anos de Maurício de Sousa.

Só em 2025, o canal registrou cerca de 2 bilhões de novas visualizações e 14 milhões de inscritos. No Spotify, são mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais e cerca de 15 milhões de streams por mês.

João Henrique Souza | Crédito: Paulo Almeida / Folha de Pernambuco

Apesar da tendência de ir ao Sul para aumentar oportunidades, o grupo guarda com carinho a forma que iniciaram o projeto, além das primeiras músicas que até hoje continuam sendo grandes sucessos, o Recife permanece sendo a terra que querem plantar e colher. “A gente tá aqui no Recife, nunca saiu, nem quer sair”, conta João.

A “Mr. Plot” é uma fábrica de experiências através de conteúdos audiovisuais musicais para crianças e é destaque em canais como Cartoonito, Netflix, HBO MAX, Amazon Prime, PlayKids, TV Brasil, TV Cultura e soma mais de 20 bilhões de visualizações no YouTube.



Voltando no tempo

Ouvir referências de músicas que moram, em sua maioria, em ouvidos adultos, só que em tom de infância é perceber como os sentimentos mudaram e cresceram. O que seria uma música sobre um “pé na bunda” antes era, na infância, possivelmente sobre descobrir, pela primeira vez, que se morre mesmo na flor da idade.

Para os elaboradores, a própria família serviu de laboratório. “Acabou sendo uma coisa que foi acontecendo junto com o crescimento dos nossos filhos e foi bem interessante”, aponta Chaps.

Ao longo dessa trajetória, também acompanhou o crescimento de milhares de crianças e suas famílias. “Eu me emociono porque faz parte da infância do meu filho. Eu lembro do meu filho recém-nascido escutando”, relatou Paulo Almeida, fã e pai de um minifã, hoje com 10 anos.

Grandinha

Quinze anos depois daquele encontro despretensioso em um dia de praia, a ideia que nasceu de uma conversa informal e do desejo de criar um personagem para o quarto de uma criança ganhou o Brasil.

Além do lançamento de “Cheguei no Mundo Bita”, a produtora planeja expandir o universo dos personagens e investir em novos projetos sociais pelo estado. Entre músicas, histórias e lembranças compartilhadas de geração em geração, o Mundo Bita prova que crescer não significa deixar a infância para trás, mas carregá-la com carinho em cada nova fase da vida.

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