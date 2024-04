A- A+

SHOW "Cheia de amor pra dar": Angela Ro Ro volta ao Recife, com show no Teatro Parque, próximo dia 11 Cantora e compositora carioca apresentará bossa nova, jazz, entre outras canções - dela e de outros compositores - que marcam sua trajetória

Depois de anos sem vir ao Recife, a cantora, compositora e pianista carioca Angela Ro Ro volta à Capital pernambucana na próxima semana, e ela vem “Cheia de amor pra dar”. Este é o nome do show que a artista fará na próxima quinta (11), às 20h, no Teatro do Parque, bairro da Boa Vista, região central da Cidade. Os últimos ingressos estão à venda exclusivamente na plataforma Sympla.



Angela se apresentará acompanhada do maestro Ricardo Mac Cord, com quem já trabalha há mais de 30 anos, e trará um repertório que vai de bossa nova, passando pelo jazz e pelas canções românticas de sua trajetória.

“Voltar ao Recife, para mim, é muito emocionante. Terra de Capiba, terra de muita gente, Pernambuco é muito querido. Terra de Otto, terra de Lirinha, de Arcoverde… esses doidos modernos desse Pernambuco lindo”, declara a cantora em entrevista à Folha de Pernambuco.

“A praia de Boa Viagem não sai da cabeça, por mais que mude uma coisinha ali ou outra coisinha no urbanismo, mas a lembrança do Recife é muito carinhosa, e o povo, o público sempre foi muito fiel, muito amigo, muito hospitaleiro e muito carinhoso comigo”, se derrete em elogios, a artista, pelo público pernambucano.



Amor... e humor

A voz grave e rara no cantar, o jeito transparente de ser e de se portar no palco, regado a tiradas marotas, são características incontornáveis de Ro Ro, que, apesar de compor canções viscerais, de forte carga emocional, diz que seu show não é para roer ou sofrer de amor. Pelo contrário.



“Não tem sofrência, não. Porque eu levo de um jeito sempre com muito humor. Tem uma frase que é a melhor coisa que eu entendi da vida: ‘o humor é o irmão mais esperto do amor’. O amor às vezes machuca, né? Mas, sem ele, a gente não consegue viver. Mas o humor é uma dádiva”, diz. “Pode ter uma letra pungente, contundente, emocionante, emocional. Mas eu nunca levo pro lado da sofrência, não. Eu levo sempre pro lado da vivência.”



O show

O repertório de “Cheio de amor pra dar” traz o ecletismo de gêneros e compositores que marcam a trajetória de Angela. Da bossa nova, ela pinça “Eu sei que vou te amar”, de Tom Jobim; outro sucesso da carreira, “Escândalo”, de Caetano Veloso, também está entre as canções.

“Aí tem também música em inglês pra dar um swingzinho, um jazzinho, e uma música em francês só pra perturbar as almas, para machucar os corações”, diz Angela sobre a antológica “Ne me quitte pas”, de Jacques Brel.



E da lavra de composições de Angela não faltarão os clássicos como “Amor, meu grande amor”, “Tola foi você”, “Só nos resta viver”, “Fogueira”, mais conhecida na voz de Maria Bethânia, e “Compasso”, que esteve, em 2021, na trilha sonora da novela “Um lugar ao Sol”, da Globo, popularizando ainda mais a canção.



Novidades

O último álbum de inéditas de Angela Ro Ro é “Selvagem”, de 2017. Ou seja, há sete anos que ela não apresenta nada novo para o público. Até então, vale salientar. A artista diz que tem um punhado de composições inéditas, basta gravar e lançar.

“Eu tô, pelo menos, com umas quatro músicas muito boas para serem lançadas. Tô especulando qual vai ser a gravadora”, adianta ela. Uma delas, destaca: “Planos do céu”, em parceria com Márcio Lomiranda. “Eu tenho um registro dela, de 20 anos atrás. Eu posso, de repente, lançá-la e quando for levar ao vivo, eu levo com a voz que eu tenho hoje, que ainda está forte, e no mesmo tom. Enquanto o boneco da ‘veia’ aqui aguentar, a gente vai.” Quem sabe não teremos novidades logo em breve?

SERVIÇO

Angela Ro Ro em “Cheia de amor pra dar”

Quando: 11 de abril (quinta-feira), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 150, à venda exclusivamente no Sympla

