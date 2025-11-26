Cher pode ganhar série documental na Netflix sobre sua trajetória
Projeto, que estaria sendo chamado provisoriamente de Sharing Her Story, teria sete episódios de uma hora cada e abordaria desde a carreira musical da artista até sua vida pessoal
Uma possível série documental sobre a vida e carreira de Cher pode estar a caminho da Netflix, segundo o tabloide britânico The Sun. De acordo com a publicação, a cantora estaria em negociações avançadas com a plataforma para lançar uma produção dedicada a revisitar sua trajetória pessoal e profissional.
O projeto, que estaria sendo chamado provisoriamente de Sharing Her Story, teria sete episódios de uma hora cada e abordaria desde os bastidores da carreira musical e cinematográfica da artista até momentos delicados de sua vida pessoal.
Fontes ouvidas pelo jornal afirmam que o acordo estaria "praticamente fechado". Contudo, até o momento, Cher e a plataforma não confirmaram a informação.
A possível estreia estaria prevista para 2026, ano em que também deve chegar ao público a segunda parte de sua aguardada autobiografia. Cher lançou, no ano passado, o primeiro volume de seu livro de memórias, em que revisita a infância conturbada e a relação marcada por abusos com Sonny Bono, seu ex-marido e parceiro musical nos anos 1960.
Durante o lançamento da obra em Londres, a artista, que já vendeu mais de 100 milhões de discos ao longo da carreira, comentou ainda que seu próximo álbum deverá ser o último.