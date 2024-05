Chiara Mastroianni incorpora o pai, Marcello Mastroianni, em filme exibido em Cannes; confira

A- A+

Filha de Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, a atriz Chiara Mastroianni assumiu o desafio de incorporar o pai no filme "Marcello mio", dirigido pro Christophe Honoré e na disputa pela Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Exibido nesta terça-feira no evento francês, o longa chamou a atenção justamente pelo trabalho da atriz e pela semelhança com o pai, conhecido por filmes como "A doce vida" e "Oito e meio".

No novo longa, Chiara interpreta uma versão de si. Durante uma crise de verão, atormentada por sonhos com o pai, ela decide passar a viver como ele. Ela se veste como ele. Fala como ele. Respira como ele, e é tão convincente que as pessoas ao seu redor começam a acreditar e a chamá-la de “Marcello”.

Catherine Deneuve também integra o elenco da produção.

