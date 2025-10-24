A- A+

LITERATURA Chiara Ramos leva livro de contos e poesias para festival em Juazeiro, na Bahia A escritora e procuradora federal lançou a obra "Diáspora: retorno, corpo e memória"

A pernambucana Chiara Ramos lançou recentemente o livro “Diáspora: retorno, corpo e memória”. A autora leva à obra à Bahia, na programação da Juá – Feira Literária de Juazeiro, neste sábado, 25, às 16h, na Praça dos Poetas.

O livro propõe uma leitura sensível sobre o pertencimento, a ancestralidade e o processo de reconstrução identitária de uma mulher negra brasileira. Na publicação, a autora reúne poesias e contos sobre trajetórias, silenciamentos e retomadas do processo de tornar-se quem é.

A obra foi oficialmente lançada durante a VI Mostra Pankararu de Música, que aconteceu neste mês de outubro, na Aldeia Bem-Querer de Cima, no Sertão de Pernambuco. A autora participou de uma intervenção artística durante o evento.



Chiara Ramos é escritora, professora e procuradora federal. Doutoranda em Ciências Jurídico-politicas pela Universidade de Lisboa em co-tutoria com a Universidade de Roma - La Sapienza, ela é graduada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco.

