polêmica "Chicken jockey": entenda a trend do TikTok que causou tumulto em sessões de "Um Filme Minecraft" No universo do jogo Minecraft, 'Chicken Jockey' é uma criatura rara representada por um bebê zumbi montado em uma galinha

O filme “A Minecraft Movie” (2025) estreou com um desempenho impressionante nas bilheterias e arrecadou mais de US$ 313 milhões — cerca de R$ 1,8 bilhão, na cotação atual — mundialmente em apenas uma semana de exibição.

No entanto, junto com o sucesso, veio um problema inesperado: uma trend do TikTok causou diversos tumultos em sessões do filme, e forçou cinemas a adotarem medidas restritivas para as exibições.

A tendência viral começou após uma cena específica do filme, quando o personagem interpretado por Jack Black grita as palavras "chicken jockey". No universo do jogo Minecraft, o "Chicken Jockey" é uma criatura rara representada por um bebê zumbi montado em uma galinha.

O nome e a cena causaram uma reação intensa entre os fãs mais jovens, e desencadearam comportamentos caóticos dentro das salas de cinema.

Que trend é essa?

Vídeos publicados na plataforma TikTok mostram grupos de adolescentes gritando, aplaudindo freneticamente, jogando pipoca e bebidas para o alto e até subindo nas cadeiras das salas de cinema.



O fenômeno se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, espectadores de várias partes do mundo começaram a imitar o comportamento inadequado. Com a desordem crescente, redes de cinema dos Estados Unidos e do Reino Unido passaram a tomar medidas para conter os excessos.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o Township Theatre, em Nova Jersey, proibiu a entrada de menores desacompanhados após casos de vandalismo e comportamento inadequado durante exibições.

Em algumas sessões, a situação ficou tão fora de controle que a polícia precisou ser acionada para remover espectadores que desrespeitavam as regras.

Já no Reino Unido, redes como Cineworld e REEL Cinemas reforçaram a fiscalização, além de proibirem gritos, aplausos exagerados e qualquer comportamento considerado “antissocial”. Um cinema da Cineworld em Oxfordshire colocou cartazes alertando que qualquer espectador que perturbasse a sessão seria expulso.

Algumas redes criaram sessões especiais chamadas "Chicken Jockey Screenings", permitindo reações mais entusiasmadas, mas proibindo o lançamento de objetos.

A trend do TikTok, porém, não agradou a todos, e muitos espectadores recorreram às redes sociais para reclamar que a histeria generalizada havia arruinado a experiência de assistir ao filme.

"O que está acontecendo com os adolescentes? Essa trend do TikTok de bater palmas e gritar o tempo todo acabou com o nosso filme. Lembro de ir ao cinema com amigos nessa idade e nunca fomos tão desrespeitosos em um local público", questionou uma espectadora na plataforma Nextdoor.

Apesar das polêmicas, “A Minecraft Movie” segue um fenômeno de bilheteria, e tem atraído milhões de espectadores ao redor do mundo.

