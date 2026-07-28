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CINEMA Chico Amorim filma comédia em plano-sequência no Recife sobre rivalidade entre torcidas Diretor volta a filmar em Pernambuco com curta protagonizado por Rogério Wanderley e Thiago Abreu, que discute violência e masculinidade por meio do humor

O diretor e roteirista Chico Amorim começou, nesta segunda (27), a rodada de gravações de “Camisa 10, Cueca 0”, curta-metragem rodado no Recife ao longo de três dias.

A produção aposta no formato de plano-sequência para narrar uma comédia estrelada por Rogério Wanderley, que participou do elenco de “Guerreiros do Sol”, e Thiago Abreu, conhecido pelo filme “Todo Amor do Mundo”.

Depois de acumular trabalhos para o cinema, a televisão e plataformas de streaming, Amorim retorna ao audiovisual pernambucano à frente de um projeto que transforma em humor questões ligadas à violência entre torcidas organizadas e às pressões impostas pela masculinidade.

A trama gira em torno de dois chefes de grupos rivais de futebol que despertam, sem roupas e sem qualquer lembrança, em um vestiário abandonado.

Enquanto tentam entender como chegaram até ali, os personagens são obrigados a dividir o mesmo espaço e confrontar vulnerabilidades que costumavam esconder.

No elenco principal, Rogério Wanderley leva para a tela a experiência construída no teatro, na televisão e também como diretor e produtor.

Ao seu lado está Thiago Abreu, indicado ao Prêmio MT Queer de Melhor Ator e com passagens por produções cinematográficas, montagens teatrais e campanhas publicitárias.

Entre os trabalhos mais conhecidos de Chico Amorim estão a série “O Cangaceiro do Futuro”, da Netflix, “Os Roni”, exibida pelo Multishow, e o curta “Cinco Contra Um”, vencedor da categoria de Melhor Curta de Comédia no LGBTQ Unbordered Film Festival.

“Camisa 10, Cueca 0” é realizado com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife.



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