Testamento Chico Anysio não deixou bens? Com testamento anulado, herança é alvo de disputa 10 anos após a morte Entrevista de um dos oito filhos do humorista viralizou na internet; Nizo Neto surpreendeu ao dizer que pai não deixou bens

Lenda do humor no Brasil, Chico Anysio teria deixado um patrimônio de R$ 20 milhões quando morreu, em 2012. Mas o espólio do artista está até hoje sob disputa. Em entrevista ao Plugado Podcast, um dos oito filhos do humorista surpreendeu ao revelar que o pai não deixou bens. Nizo Neto disse acreditar que o patrimônio de Anysio foi mal administrado ou até roubado.

— Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Têm atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$ 30 milhões — afirmou Nizo. — O cara não deixar nada de material, é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda certeza. Não conferia nada, não vi nada, confiava em todo mundo. Era é um péssimo homem de negócio.

Após a morte do humorista, Malga di Paula, sua última esposa, com quem foi casado por 14 anos, foi declarada inventariante do marido. Em 2017, Bruno Mazzeo, outro filho do artista, entrou na Justiça alegando "incompetência e omissão" de Malga na gestão do patrimônio e assumiu a função de inventariante. Naquele momento, ele teria encontrado a conta zerada.

Ao longo dos anos, Malga criticou a postura de alguns enteados, como Cícero Chaves, morto em julho de 2021. Segundo ela, em entrevista passada, o DJ "ficou brigando durante quase dez anos para receber algo que nunca irá receber". Na época, Nizo Neto reagiu às declarações para defender o irmão e questionar como ela se colocara de vítima em relação à herança, que, segundo ele, sequer existe.

Testamento anulado

Em 2020, o único testamento deixado por Anysio foi anulado por excluir da herança um dos filhos do humorista, o ator Lug de Paula, conhecido por interpretar o personagem "Seu Boneco". A lei brasileira não permite deserção.

Malga defende que o desejo de Anysio era que os filhos mantivessem os patrimônios intelectuais do artista, enquanto ela permaneceria com os materiais, o que é contestado pela prole. Sem o testamento, a Justiça não permite que um herdeiro fique com mais da metade da herança. Em abril de 2022, uma reportagem da revista "Veja" revelou que os herdeiros dividiram propriedades da partilha avaliadas em R$ 4 milhões. Porém, existiria uma dívida de R$ 7 milhões para administrar — R$ 1,4 milhão, de IPTU e condomínio não pagos.

Na ocasião, os filhos do ator pediram esclarecimentos na Justiça a Malga di Paula, que atuara como inventariante por cinco anos. Ela não teria prestado contas sobre o aluguel de lojas em um shopping na Zona Oeste do Rio, assim como a locação de um apartamento de quatro quartos na mesma região. Há ainda questionamentos sobre onde foi parar o dinheiro que a TV Globo deposita para pagar direitos autorais pela obra do humorista.

'Nem um centavo'

Advogado representante dos filhos de Chico Anysio contestou as versões e disse ainda que não se sabe nem mesmo quanto o ator tinha no banco, já que Malga controlava tudo. A viúva não fez declarações de imposto de renda nos últimos três anos de vida do ator.

Mais de dez anos após a morte de Anysio, Malga disse que não havia recebido "um centavo" da herança, em entrevista ao podcast "ZonaV" e que seu patrimônio havia sido bloqueado. Segundo o "Uol Notícias", ela é acusada de lesar os demais herdeiros e de apropriação indébita.

Em outra entrevista, a Antônia Fontenelle, Malga afirmou que a fortuna do humorista acabou por causa de dívidas e do vício em cavalos de Anysio.

— Só para alimentar um cavalo eram R$ 1.500 por mês. Ele chegou a ter 300. Teve uma época em que ele gastava R$ 600 mil por mês com cavalos. E ainda tinha todas as nossas despesas, que não eram poucas: pensão de ex-mulher, mesadas dos filhos e netos. Ele acabou vendendo tudo que a gente tinha, gastou todo o dinheiro que tinha aplicado, pegou empréstimos e adquiriu um monte de dívidas — destacou ela.

